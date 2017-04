1- Hay más de 5.000 motos que nadie reclama y resultan un trastorno



Los rodados fueron secuestrados y agonizan en dependencias policiales. En la mayoría de los casos no los retiran por falta de documentación. Ocupan dos predios, uno al aire libre (foto). El secretario de Seguridad, Paul Hofer, advierte que el personal destinado a cuidar los vehículos debería realizar otras tareas y solicita al Poder Judicial que habilite un lugar que sirva como depósito.



2- Un testigo culpa a “La Chancha” Ale por el secuestro de Marita Verón



El testigo de identidad reservada JTP245 afirmó que Rubén “La Chancha” Ale ordenó el secuestro de Marita Verón porque el padre de la joven tenía una deuda con él. Además, advirtió que Ángel “El Mono” Ale se dedicaba al negocio del tráfico de drogas con José “Pico” Peralta y el hermano de este, “Oreja”. Incluso, acusó a los hermanos de intentar asesinar al fiscal Carlos Gonella y a José Sbatella, quienes lideraron la investigación en contra del Clan desde la Procelac y la UIF, respectivamente. Los defensores tildaron al testigo de mentiroso y prometieron denunciarlo por falso testimonio.



3- Intendentes del PJ advierten que la Nación reparte fondos sólo en municipios aliados



El envío de fondos para uso discrecional en intendencias afines a Cambiemos puso en alerta a los jefes municipales alineados con el oficialismo provincial. Algunos de ellos, consultados por LA GACETA, coincidieron en que el macrismo no reparte los recursos con equidad.



“El Gobierno que venía a cambiar y a unir a los argentinos sólo profundiza diferencias”, se quejó el taficeño Javier Noguera. “Es una falta de respeto darle fondos a dos municipios alineados al macrismo y no a los tucumanos que sufrimos las inundaciones”, añadió Sandra Figueroa, intendenta de Alberdi. El martes, este diario había dado a conocer la acreditación de Aportes del Tesoro Nacional para Yerba Buena ($ 10 millones) y Bella Vista ($ 1,5 millón), gobernadas por los radicales Mariano Campero y Sebastián Salazar.



4- El nuevo espectáculo de la Casa Histórica ofrecerá mucho más que luz y sonido



Federico Fischbarg (director nacional de Museos) y María Videla Piñero (subsecretaria de Gestión Patrimonial) recorrieron la Casa Histórica junto a la nueva directora, Gabriela Gorriti. Ellos están preparando el nuevo espectáculo, que se basará en el tradicional show de luz y sonido y estará enriquecido por un soporte tecnológico audiovisual con elementos multimedia. El guión quedó a cargo del dramaturgo tucumano Agustín Toscano y el compromiso es estrenarlo el 8 de julio.



5- La derrota de Peñarol beneficia a Atlético



El panorama de Atlético en la Copa cambió por completo en cuestión de horas. El martes venció a Jorge Wilstermann (2-1) y anoche Palmeiras le ganó 3 a 2 a Peñarol, de visitante. Todo a pedir del “Decano”, que el martes recibirá a los uruguayos en un partido clave. Si gana se asegura seguir adelante con su excursión internacional ya sea en la Libertadores o en la Sudamericana. El final en Montevideo fue escandaloso, con peleas entre los jugadores en la cancha y entre los hinchas en las tribunas. El “Verdao” es líder del grupo 5 con 10 puntos; Jorge Wilstermann tiene 6; Atlético 4 y Peñarol 3.