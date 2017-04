Barbie Vélez se desnudó y confesó que por el momento solo quiere divertirse

BUENOS AIRES. Bárbara Vélez protagonizó una sensual producción fotográfica para la revista Gente, con la que habló sobre su soltería y de la pelea con Federico Bal.



La modelo y actriz dijo que tiene pretendientes, pero que por el momento prefiere disfrutar de la soledad: "los hombres me buscan más, pero sólo voy a ponerme de novia cuando esté realmente enamorada. Antes quería casarme; hoy, sólo divertirme", confesó Barbie.







Además, no pudo dejar de lado lo que fue la escandalosa separación de su ex. "Hubo un cambio. Lo percibo en la calle y en las redes. Antes me decía 'loca' y 'mentirosa'. Ahora la cosa se equilibró", aseguró.



"Él está fuera de mi vida. Si me dicen que está de novio, separado o que se casa, no me interesa. Si pensara en todo ese círculo, me haría mal. Cuanto más lejos, mejor", concluyó la hija de Nazarena Vélez.