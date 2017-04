La FIFA quiere implementar el videoarbitraje para el Mundial de Rusia 2018

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, anticipó la posibilidad de la implementación del videoarbitraje en el próximo Mundial de Rusia 2018 y adelantó que Sudamérica tendrá seis plazas directas y media (un repechaje) para el Mundial de 2026, que se jugará con el nuevo formato de 48 seleccionados.

Infantino, quien preside FIFA desde febrero del año pasado, fue el principal invitado del Congreso de la Conmebol que se desarrolla en Santiago de Chile. En su discurso de apertura, el sucesor de su compatriota Joseph Blatter anticipó que su intención es la implementación del videoarbitraje en el próximo Mundial de Rusia.

"Hasta ahora los resultados han sido muy positivos y no es posible que en 2017, todo el mundo en el estadio o en casa vea en pocos segundos si el árbitro ha cometido algún error y el único- que no lo pueda ver sea el arbitro", señaló. Y agregó: "y no es porque no quiera verlo, sino porque nosotros le prohibimos verlo para poder rectificar su error. Vamos a ayudar a los árbitros a no cometer errores o a cometer menos errores y a entregar justicia al fútbol".

Infantino también felicitó la nueva gestión de Conmebol encabezada por el paraguayo Alejandro Domínguez, quien por primera vez en la historia presentó un balance en el marco de un Congreso Ordinario. El informe económico de la casa del fútbol sudamericano estuvo a cargo del venezolano Laureano Gonzalez, presidente del Comité de Finanzas, y fue aprobado por unanimidad como así también el presupuesto 2017.

Por otro lado, la dirigencia sudamericana eligió por unanimidad al vicepresidente primero de la Conmebol, el colombiano Ramón Jesurún, como representante de la entidad ante el Consejo de la FIFA por los próximos cuatro años. Jesurún fue ratificado en el cargo tras haber asumido en reemplazo de Luis Segura, ex presidente de AFA. (Télam-Especial)