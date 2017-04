Confirmaron un caso importado de sarampión en Tucumán

El secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Gustavo Vigliocco, reveló que se confirmó un caso importado de sarampión en Tucumán.



"Es un caso importado. El paciente (26 años), que está en buen estado de salud, viajó por Europa, Asia y Oceanía, donde consideramos que se contagió. Es decir que el caso no surge en nuestra provincia, pero igualmente tenemos que tomar todas las medidas correspondientes", detalló el funcionario y comentó que "la población se debe quedar tranquila porque no hay ninguna complicación".



"Tomamos todas las medidas necesarias, sumado a la cobertura de vacunación que tiene la provincia"



A su vez, Viglioco aseguró que se también se encuentran estudiando dos casos sospechosos, que tuvieron contacto la persona infectada. Se trata de un hombre y una mujer que están en muy buen estado de salud, solo presentan un triple catarro (conjuntival, nasal y bronquial).



Recomendaciones



El jefe de Epidemiologia, Rogelio Calli, dio algunas recomendaciones, teniendo en cuenta que en esta época del año se produce un pico de enfermedades respiratorias.



- La persona que tiene fiebre, dolor de cabeza, o algún tipo de catarro debe hacer una consulta y resguardarse; es decir aislarse en su domicilio para que no contagie a sus compañeros o a su entorno”.



- Las medidas generales a tener en cuenta son el lavado de manos, mantener la higiene y la ventilación en los hogares, no concurrir a lugares donde existan aglomeraciones, a fin de que se pueda evitar o limitar la propagación de las enfermedades respiratorias, como la del sarampión.



- Es importante que los viajeros consulten antes de ir a otros países y que se hagan aplicar vacunas diez días antes del viaje.