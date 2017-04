Con avalancha de críticas, Sharapova volvió con un triunfo al circuito profesional

STUTTGART.- En medio de una oleada de críticas, la tenista rusa Maria Sharapova volvió hoy al circuito profesional de la WTA después de 15 meses de suspensión por doping con una victoria sobre la italiana Roberta Vinci en su debut en el torneo de Stuttgart, en Alemania.

Sharapova, ex número uno del mundo, recibió una invitación especial para retornar a la actividad en Stuttgart, torneo que ganó en 2012, 2013 y 2014, y superó a Vinci por 7-5 y 6-3 en 1h42' de juego. En la próxima ronda, la rusa jugará frente a su compatriota Ekaterina Makarova, que ayer eliminó a la polaca Agnieszka Radwanska.

Sharapova, de 30 años, cumplió el último martes su suspensión de 15 meses por un positivo por consumir el fármaco prohibido meldonium, como muchos atletas rusos, y logró que la invitaran a Stuttgart, certamen que se juega sobre clay y reparte 710.900 euros en premios.

Su vuelta provocó numerosos cuestionamientos de sus colegas. Simona Halep sentenció: "para los niños, para los tenistas jóvenes, no está bien beneficiar con un wild card a una jugadora que fue sancionada por dopaje. No se trata de Maria Sharapova, se trata de todos los jugadores que se han dopado". "No puedo respaldar lo que hizo el director del torneo, pero tampoco puedo juzgarlo", agregó Halep.

Alize Cornet fue más dura aún en declaraciones hechas al francés L'Equipe. "En términos generales, me parece vergonzoso que la WTA esté promocionando a una jugadora que arrojó positivo (en control antidopaje). Es normal que la gente hable de ella, es una tremenda campeona, pero de ahí a promocionar de esta manera su regreso... me parece injusto", señaló la francesa.

También sumaron su voz crítica, entre otros, figuras top como la alemana Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Andy Murray y el francés Jo-Wilfried Tsonga. "Es lo que menos me preocupa", fue la respuesta de la bella tenista rusa de 30 años. (Télam)