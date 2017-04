El ex novio de Gilda le respondió a Gladys "la Bomba Tucumana"

Las expresiones de Gladys "la Bomba Tucumana" sobre la cantante Gilda generaron polémica, al punto de que el ex novio de la cantante fallecida en 1996 durante un accidente automovilístico salió a responder.

Gladys estuvo ayer como invitada en "Los Ángeles de la Mañana" y sorprendió con sus declaraciones referidas a la recordada Gilda. "Gilda hubiese sido una más del montón. No una número uno como llegó a ser, ni una santa como la llegaron a ver algunos. Esas cosas me parecen horribles, las detesto", subrayó de manera polémica.

Toti Giménez, ex pareja y ex manager de la legendaria artista tropical, y le respondió a la Bomba a través de una nota publicada en Primicias Ya. "Escuché al pasar dos cosas que dijo, que Gilda no la quiso saludar, pero porque nunca se cruzaron, nunca se conocieron. Y la otra es que (Gilda) se hizo 20 operaciones: solo se extirpó un lunar de la cara por recomendación médica".

"¿Si hubiera sido una más del montón? Entramos en el campo de las suposiciones. Quizá estaríamos trabajando en Los Ángeles o en Miami. La conozco poco a Gladys, es macanuda, de hecho estuvimos varias veces por hacer un disco juntos. Siempre me habló con afecto de Gilda, quizá este mal aconsejada o se la sacó de contexto", manifestó Giménez.

Para cerrar, reflexionó: "puede tener que ver con la publicidad de su nuevo disco. Para vender un disco, como productor te lo digo, lo fundamental es que el disco sea bueno. Lo que hables o digas, está de más. Me parece raro. No hay que darle tanta entidad".