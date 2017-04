Los terribles audios de Gianinna Maradona contra Diego y Rocío Oliva

El programa "Instrusos" sacó a la luz los violentos mensajes de audio de Gianinna Maradona contra Diego y a Rocío Oliva.

"No me interesa ni seguir escuchando tu nota de voz. Vos fuiste el que en la televisión dijo que yo no te dejaba ver a Benjamín", arranca el audio. "En ningún momento prohibí que vieras a Benjamín. Ayer él te esperaba y yo no lo dije en la tele, lo dije en Twitter", se escucha decir a Gianinna, que luego va aún más lejos: "así que decile a la conchuda que tenés al lado, a esa pendeja de mierda, que ojalá que nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decíselo bien, que le muestre mi Twitter bien porque la voy a cagar a trompadas".

"Aunque vos seas una mierda, ahora Dalma está yendo con Benjamín para allá porque aunque vos ayer lo plantaste igual te quiere ir a ver, así que Benjamín está saliendo para tu casa. Mierda". le dijo Gianinna.

Estos audios se suman a la serie de cruces que se viene produciendo desde hace años entre Maradona y sus hijas, especialmente desde que Rocío Oliva llegó a la vida del 10.