El criminal más sexy del mundo fue detenido en Londres y deportado

Una foto difundida por la policía se hizo viral en Facebook y Jeremy Meeks se transformó en el criminal más sexy del mundo en 2014. La imagen recibió 100.000 "me gusta" y 30.000 comentarios en apenas dos días y ahí mismo se lo calificó de esa manera.

La foto fue publicada por la policía de Stockton (su lugar de nacimiento) en su página oficial de Facebook cuando fue detenido en California por posesión ilegal de armas y por violar las condiciones de su libertad condicional. Meeks ya había estado varios años preso por robo y ser parte de una banda criminal.

Por esa repercusión saltó a la fama y antes de salir de prisión ya tenía un contrato con una agencia de modelos al que se dedicó cuando salió de la cárcel. Su cuenta de Instagram tiene más de un millón de seguidores.

Mirá las fotos del criminal hot

Pero Meeks pasó un terrible momento en Inglaterra a pasar una semana en Londres para hacer una serie de producciones para distintas tapas de revistas.





Todo se complicó cuando fue detenido en el área de inmigración del aeropuerto de Heathrow, en Londres, por no tener su documentación en regla, según el diario Clarín. Fue retenido ocho horas, se le informó que tenía prohibida la entrada al país, y luego se lo deportó a Estados Unidos.

En un video que colgó el propio modelo en las redes sociales y se ha hecho viral, el ex delincuente, de 32 años dice: “Estoy harto de esta m.... Londres no me quiere aquí después de haber cumplido mi condena. Es una locura”.

Su mánager, Jim Gordon, aseguró a los periodistas que su representado tiene todos los papeles en regla y lleva consigo una carta oficial de su libertad condicional, pero no funcionó.