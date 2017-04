Jaldo, sobre las protestas de los inundados: "no vamos a permitir que la situación se politice"

El vicegobernador Osvaldo Jaldo cuestionó las protestas que realizan desde hace varios días los vecinos de La Madrid que fueron afectados por las inundaciones. Dijo que hay que evitar que la situación se politice y aseguró que el Gobierno provincial está dándoles respuestas a los afectados por el agua.

Vecinos de La Madrid volvieron a manifestarse para pedir la renuncia del delegado



Ayer y el lunes, vecinos de La Madrid cortaron la ruta 157. Además, anoche protestaron frente a un comedor de la Municipalidad. Piden obras para terminar con las inundaciones, que todos sean incluidos en los créditos que otorga la Caja Popular y la renuncia del delgado comunal, Dardo Herrera.









OSVALDO JALDO. Vicegobernador de la provincia.





“Primero, hay que tratar que esto no se politice. Si se le pide la renuncia a un delegado comunal, habría que pedirle también la renuncia a los gobernadores de las 12 provincias que se inundaron e inclusive al presidente. Hay que ser muy responsables y solidarios con los que sufren en el sur. A todos los planteos los vamos a atender respetuosamente. Lo que no vamos a permitir es que la situación lamentable de La Madrid se politice. No se le vamos a permitir a los nuestros y mucho menos a los de otros partido” manifestó Jaldo durante una conferencia de prensa.





La Provincia pide paciencia a los afectados



Por otro lado, dijo que en la sesión de la Legislatura de mañana se aprobará la creación de una comisión especial que se encargará de desarrollar un plan de sistematización de los ríos tucumanos. “Es un proyecto del legislador (Fernando) Valdez que seguramente será aprobado por unanimidad. Se hará un trabajo serio y responsable que irá más allá del mandato de un gobernador", aseguró.

"Esta comisión va a incluir todo el tratamiento que le damos al agua: riego, lluvia, potable…”, enumeró el vicegobernador.