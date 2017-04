Carrió quiere eliminar las pensiones vitalicias los ex presidentes y sus familiares

BUENOS AIRES.- El diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez y Elisa Carrió presentaron un proyecto de ley para eliminar el pago de pensiones para ex presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema, a fin de que se jubilen con el mismo sistema que el resto de las personas.



En diálogo con Radio Continental, Sánchez dijo que "en todos los países los ex presidentes tienen un trato preferencial y eso está muy bien, pero en el caso de la Argentina yo considero que es exagerado porque las pensiones son compatibles con otros beneficios previsionales".



La iniciativa presentada por Carrió y Sánchez tiene por objeto "eliminar la pensión vitalicia" que en virtud de la ley N° 24.018 se otorga hoy a los ex presidentes y vice y también a ex ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso cuando se jubilen "con un mínimo de cuatro años en el ejercicio de sus funciones".



El diario "La Nación" publicó que en la actualidad hay cinco ex presidentes de la Nación y tres vicepresidentes que cobran una pensión vitalicia especial por los cargos que ocuparon. Muchos, incluso, superan el salario que percibe actualmente Mauricio Macri.



El ex presidente Carlos Menem cobra $ 180.000 por mes, Fernando de la Rúa $ 176.443 por mes y Adolfo Rodríguez Saá -quien estuvo una semana en su cargo- recibe $ 158.334, mientras que la ex presidenta Cristina Fernández solo percibe la pensión de su marido Néstor Kirchner de $ 153.174 ya que, como no optó entre este beneficio y su propia jubilación como ex mandataria, la Anses anuló la pensión como presidenta.



También cobran pensiones vitalicias presidenciales Betty Nelly Andrés, esposa del ex presidente de facto Roberto Levingston ($ 114.316 por mes), María Estela Martínez de Perón ($ 101.216 mensuales) y Amalia del Carmen Guido, hija del presidente José María Guido, con $ 99.390.



Según el proyecto de los legisladores de la Coalición Cívica-ARI, "el presente proyecto tiene como objeto eliminar la pensión vitalicia que en virtud de la ley N° 24.018 se otorga hoy a los ex presidentes y a ex ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se jubilen con un mínimo de cuatro años en el ejercicio de sus funciones".