Encontró a su novia con un amante, se sacó una selfie y se convirtió en una estrella de Facebook

La escena que encontró Duston Holloway cuando volvió a su casa lo dejó helado: su novia estaba durmiendo en la cama con otro hombre. En ese momento de amargura no tuvo mejor idea que sacarse una selfie, con la pareja de fondo, y al contar su historia en las redes se convirtió en una estrella de Facebook.



Duston, que vive en Emroy, estado de Texas, decidió tomarse una venganza más sutil. Con su celular le sacó fotos a la pareja durmiendo. Incluso capturó una selfie suya y las subió a su Facebook con el siguiente mensaje: "cuando llegas a casa y encuentras a otro hombre en la cama con la mujer que amas! Buenos hombres merecen buenas mujeres".







Antes de irse, según publicó Infobae.com, tocó a su ahora ex novia. "Quería preguntarle si debía irme a dormir a la otra habitación y qué tipo de desayuno le gustaba al tipo", soltó en tono irónico. Pero resulta que ella estaba tan borracha que no se dio cuenta de su presencia, se dio vuelta y siguió durmiendo.



Las fotos de Duston se volvieron virales y recibió centenares de mensajes de apoyo de todo el mundo.



"Te felicito por se una persona más grande. Estoy segura que un día encontrarás a la personas que te merezca", le escribió una mujer llamada Hailey.







"Quiero que todos sepan que este muchacho seguirá sonriendo", posteó junto a esta foto después de los mensajes de apoyo recibidos.



Duston agradeció todos los mensajes de apoyo. Contó que en ese momento tuvo la sensación de que "el mundo se derrumbaba", pero que luego de los mensajes de apoyo volvió a sentir que "el mundo no es tan malo como pensamos".