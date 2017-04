Los "zocatruchos" de Cristina levantaron la polémica

BUENOS AIRES.- La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quedó envuelta en una polémica después de denunciar una supuesta campaña para desprestigiarla. Sin embargo, luego se develó que las imágenes habían sido manipuladas por lo que los "zocatruchos" levantaron un polvaderal.



Según señaló TN.com.ar, todo empezó el lunes por la tarde, tres días después de haber quedado cercada por una manifestación de estatales en la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, su cuñada Alicia Kirchner.



Fue en ese momento en el que la ex mandataria publicó en su cuenta de Facebook una imagen con supuestas capturas de pantallas de diferentes canales y denunció una "cadena nacional (de la mentira)".







En su reclamo, Cristina Fernández apuntó contra los programas Intratables (América), Los Leuco (TN), Animales Sueltos (América) y El diario de Mariana (El Trece).







En la foto publicada por la ex presidenta se pueden ver las mismas frases: “Santa Cruz: la Venezuela argentina”. A excepción del ciclo que conduce Mariana Fabbiani, en la que la conductora está vestida de negro y aparece la leyenda “Dolor y tristeza”, sostuvo TN.com.ar.







Unas horas después de que el posteo en Facebook se volviera viral, una serie de imágenes compartidas también en las redes sociales demostró que las fotos habían sido manipuladas y dejaron mal parada a Fernández de Kirchner. "La columna de Leuco hablaba sobre los problemas en la Justicia que enfrenta la Procuradora General Alejandra Gils Carbó; en Animales Sueltos mencionaban la condena a Pablo García Aliverti y en Intratables no hubo ningún zócalo", detalló Tn.com.ar.



Repercusiones

La primera que reaccionó fue Fabbiani, que contó que la foto es del día que murió el diseñador Jorge Ibáñez en 2014.







Luego llegó el turno de Santiago del Moro, conductor de Intratables, que confirmó que el zócalo con el que Cristina lo acusó de mentir nunca existió. "Digo esto después de que la producción chequeó todos los programas, lo mismo le sucedió a los colegas", explicó.





Respetuosamente les comunico que el graph de Intratables x el cual la Sra Kirchner nos acusó de mentir es FALSO está trucado, nunca existió pic.twitter.com/k9nIUR9wly — SANTIAGO DEL MORO (@SANTIAGODELMORO) 25 de abril de 2017

"Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos. No robo, amo a mis hijas, no amenazo, me levanto 5 de la mañana todos los días y escucho y respeto las convicciones de cada persona que pasa por mi programa", se defendió Del Moro en su cuenta de Twitter.