Fue a bailar y la encontraron asesinada en un descampado: detuvieron a su hermanastro

CÓRDOBA.- El cuerpo de una joven que estaba desaparecida desde el sábado tras haber ido a un boliche fue encontrado hoy quemado en un descampado de la localidad cordobesa de Villa Nueva, a 150 kilómetros al sudeste de la capital cordobesa, y por el crimen detuvieron a su hermanastro.



Tamara Alejandra Córdoba, de 20 años, era buscada hacía tres días en el citado distrito cercano a Villa María. Desapareció luego de haber regresado de bailar del boliche El Reyno junto a su hermanastro, identificado como Alan Barrios.



El fiscal de Instrucción de Tercer Turno, René Bosio, había ordenado allanamientos y numerosos rastrillajes en los que intervinieron unos 25 efectivos, incluyendo agentes de la Patrulla Rural y de la división Canes.



En Tucumán hubo tres femicidios en apenas tres meses



Durante uno de los rastrillajes, en un descampado de Villa Nueva a pocas cuadras del cruce de las rutas provinciales 4 y 6, el personal policial encontró el cadáver, que tenía quemaduras, informó Télam.



En ese cruce, la joven, otras dos amigas y Barrios descendieron del colectivo cuando regresaban de bailar porque la víctima no se sentía bien. Tamara no se quiso quedar ni ser trasladada a un centro asistencial, por lo que decidió marcharse.



Sus amigas se retiraron y quedó en compañía de Alan, quien relató ante el requerimiento del fiscal que la última vez que la vio Tamara iba por calle Santa Fe, casi Marcos Juárez, donde había un auto negro.



El fiscal Bosio afirmó que aguarda el resultado de la autopsia para determinar si la víctima fue "abusada o no" y reiteró que hasta el momento recolectó "pruebas importantes" sobre el sospechoso.