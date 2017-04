Tensión en Asia: Estados Unidos construye un polémico escudo antimisiles en Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur.- En medio de las crecientes tensiones con Corea del Norte, el Ejército estadounidense comenzó hoy a construir un controvertido escudo antimisiles en Corea del Sur, antes de lo previsto.



Los primeros contenedores con componentes del sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) fueron llevados esta mañana a un terreno en la provincia de Gyeongsang, informó el Ministerio de Defensa surcoreano. Según la agencia surcoreana Yonhap, fueron transportados un radar, lanzamisiles móviles y otros elementos.



Un portavoz del Departamento de Defensa en Washington dijo al ser consultado por dpa que Estados Unidos trabaja con Corea del Sur para concluir lo antes posible la instalación del sistema defensivo THAAD, que servirá para proteger al territorio surcoreano de la amenaza de los misiles de Corea del Norte.





El sistema estará operativo para finales de año, como estaba previsto, explicó un portavoz del Ministerio de Defensa en Seúl.Washington ya había anunciado los planes para el estacionamiento del sistema THAAD. En marzo pasado, el comando de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico comunicó que habían arribado a Corea del Sur los primeros componentes.China ve amenazados sus intereses de seguridad por el THAAD, porque el sistema de advertencia temprana también podría registrar el potencial misilístico de Pekín y afectar sus estrategias, informó DPA.El traslado de las primeras partes del sistema THAAD también estuvo acompañado de las protestas de cientos de habitantes de la zona y activistas, que protagonizaron enfrentamientos con la Policía que dejaron una decena de heridos.Los vecinos de la zona critican que no se les haya consultado el establecimiento del escudo y temen poder convertirse en el primer objetivo de un posible ataque misilístico norcoreano.La situación es muy tensa en la región después de que Corea del Norte llevara a cabo el año pasado más de 20 pruebas de misiles balísticos y dos de bombas atómicas. El presidente estadounidense,, ya amenazó varias veces con actuar de forma unilateral si China no aumentaba su presión sobre el régimen de Pyongyang.Según la Marina estadounidense, algunos de sus barcos de guerra participaron hoy por segundo día en maniobras marítimas junto con las fuerzas surocreanas y las japonesas en aguas al oeste de la península coreana y de Japón.El martes, Estados Unidos hizo una demostración de fuerza con el envío del submarino nuclear "USS Michigan", que atracó en la ciudad surcoreana de Busan.El Gobierno estadoundiense informará hoy al Senado sobre el conflicto con Corea del Norte, aunque la participación de Trump en la sesión no está confirmada, según CNN.