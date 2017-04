Bauza les pegó a todos: las cinco frases mas fuertes del ex DT de la Selección

Edgardo Bauza disparó hoy contra la nueva dirigencia de la AFA: sostuvo que son sindicalistas sin ideas de fútbol, acusó a Daniel Angelici de ser el responsable de su salida y apuntó contra Jorge Sampaoli (su posible sucesor) al señalar que se manejó con poca ética.

El dirigente brindó una extensa entrevista al diario La Capital, de Rosario, que fue reproducida por la agencia Télam. Acá van algunas de sus frases más fuertes:



1- “Me sentí afuera de la selección desde antes que estos dirigentes asumieran”.



2- "Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes. Pero todo tiene que ver con la cuestión política de la AFA”.

3- Sobre los argumentos que le dio “Chiqui” Tapia sobre su salida, afirmó: “de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad".

4- "Yo estaba afuera desde el momento en que agarraron y fueron tan desprolijos que dejaron marcas por todos lados, como así mi sucesor. Innecesario totalmente, porque con venir y decírmelo era suficiente. Pero no, se dijeron tantas barbaridades a través del periodismo que lo único que hicieron es devaluar aún más al fútbol argentino”.

5- Sobre Sampaoli: "en una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados. No me parece lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre”.

EL DÍA DEL ADIÓS. "Chiqui" Tapia y Bauza, el día que se anunció la salida del DT de la Seleccióna.