El limón tucumano no será tema de debate en el encuentro entre Macri y Trump

El ingreso del limón tucumano a Estados Unidos no será debatido durante el encuentro que mantendrán mañana los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump. El tema fue sacado de la agenda oficial debido a que esta semana asumirá el nuevo secretario de Agricultura del país norteamericana y la Cancillería argentina tiene prevista una reunión con él en los próximos días, según informó una fuente del gobierno provincial tras dialogar con la Embajada argentina.



"En principio, por ese motivo se ha acordado entre ambas cancillerías que el tema del limón no sea tratado, lo que no quiere decir que en el marco de la buena relación y confianza que se genere no se hable del tema, pero no está en la agenda de temas a tratar", agregó la fuente consultada.



El titular de la Asociación Tucumana del Citrus, Roberto Sánchez Loria, indicó que estaban al tanto de que el tema de los cítricos quedaría fuera de agenda junto a otros temas. "En esto momentos estamos pasando un periodo de tiempo pedido por los Estados Unidos para dejar en vigencia definitiva las normas. Esto está más vinculado a un tema administrativo que de política", indicó en diálogo con LA GACETA.



"Aquí no hay controversia. La norma la hicieron ellos y la publicaron ellos. Nosotros no les vendimos un solo limón todavía, es una cuestión interna. Lo nuestro sigo interpretando que es más administrativo que político", insistió.



Qué pasó



Las autoridades sanitarias de Estados Unidos habían aprobado en diciembre pasado la importación de cítricos argentinos, una operatoria que propondría el envío anual de unos 20.000 toneladas de limones del noroeste argentino, por un valor de U$S 50 millones.



La decisión, sin embargo, fue frenada en enero dado que la administración del republicano todavía no había definido la conducción del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. “Todo esto es política interna de los Estados Unidos y habrá que esperar por la decisión con las mejores expectativas”, declaró en su momento el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández.



Argentina exporta unas 200.000 toneladas de limón fresco por año, el 75% al mercado europeo.