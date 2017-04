Magui Bravi habló sobre su relación con Adrián Suar y su nueva nariz

Envuelta en una polémica por la supuesta relación con Adrián Suar, la bailarina Magui Bravi enfrentó los micrófonos y contó su versión. Además habló de su nueva nariz, que según los rumores fue a pedido del gerente de programación de El Trece.



En una entrevista brindada al programa Infama, que se emite en América, Bravi fue decidió romper el silencio. "No tengo idea por qué me relacionan con Suar, estaría buenísimo saber quién fue y por qué", aseguró.



Frente a las cámaras aprovechó para desmentir que el año pasado se fue de la entrega de los premios Martín Fierro con el actor y productor.



"Tenía ganas hace mucho tiempo. No me gustaba mi nariz en la vida real y en la tele menos. Tomé la decisión porque me hice un estudio y me salió que tenía algo mal de salud. Para resolverlo las opciones eran: lo arreglo y cambio o lo arreglo y queda igual. Así que, ya que estamos", explicó sobre su cirugía, que levantó sospechas y sembró la polémica.