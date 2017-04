1- Atlético reavivó sus chances y su romance con la Copa Libertadores tras un sufrido triunfo sobre Wilstermann



El “Decano” le ganó 2 a 1 al equipo boliviano, sumó su primera victoria en el grupo 5 y reactivó sus posibilidades de pasar a los octavos de final en un torneo que tiene enamorados a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas. Marcaron Ignacio Canuto y David Barbona -ambos de cabeza-, con asistencias de Luis Rodríguez y Menéndez, respectivamente. El equipo de Pablo Lavallén sumó cuatro puntos y se ubica en el tercer lugar. El próximo martes recibirá a Peñarol.



2-Reparar los daños en el sur costaría $835 millones



La Provincia envió el 10 de abril un detalle del destino que daría a los $ 600 millones que pidió a la Nación: desde calefones a enripiado de rutas



Más de 12.000 personas damnificadas, centenares de casas dañadas y kilómetros de rutas y caminos intransitables. El recuento inicial de fondos necesarios para normalizar la situación en localidades del sur, luego de las inundaciones, llega a $835 millones. Es la estimación oficial del Gobierno provincial, según el documento enviado al Ministerio del Interior de la Nación. En ese texto, las autoridades detallan por qué piden una asistencia directa de $ 600 millones. “Hubo 12 provincias inundadas y a la mayoría le vienen dando ayuda en ATN y en obras y cupos de viviendas. A Tucumán no llegó ni un peso”, arremetió el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.



3- Aún no hay fondos para enfrentar la violencia de género



Si bien la Legislatura aprobó el año pasado la emergencia en violencia contra la mujer, la organización Mumalá denunció que aún no se cuenta con fondos del Estado para luchar contra esta problemática. “En lo que va del año, una mujer murió cada 25 horas. Esto es urgente”, alertó una de sus referentes, Yanina Muñoz, durante una manifestación que se realizó ayer en el centro tucumano. Desde la Comisión de Seguimiento a la ley se explicó que la semana que viene, más de cuatro meses después de la promulgación, habrá una reunión donde se definirá el presupuesto para las tareas. Por el momento, los organismos trabajaron con fondos propios.



4- Vecinos piden que intervengan La Madrid



Piquete y protesta en la ruta 157



Los carteles que exhiben los vecinos de La Madrid, que ayer cortaron la ruta 157, dicen casi todos lo mismo: que intervengan la comuna y que se hagan las obras para evitar nuevas inundaciones. A casi un mes de que el pueblo entero se inundara, sus habitantes se apostaron en la ruta para despotricar contra el delegado comunal, Dardo Herrera, a quien señalan como responsable de presuntas irregularidades en la distribución de subsidios y de la falta de obras de la localidad que gobierna hace siete años. Los vecinos amenazaron con continuar hoy con el piquete y criticaron por igual a los funcionarios locales y a los nacionales.



5- Alerta por dos posibles casos de sarampión



El Siprosa pidió a los tucumanos que se vacunen antes de viajar al exterior



Dos presuntos casos de sarampión encendieron la alerta en Tucumán, ya que se declaró erradicada esta enfermedad hace ya varios años. Es más, en 2016 la Organización Panamericana de la Salud había declarado oficialmente erradicado el virus en todo el continente americano. Son muy pocas las personas que a pesar de estar vacunadas se contagian, por eso se recomienda insistir con la vacuna, en especial si van a viajar. Estos dos casos son de jóvenes que volvieron del exterior.