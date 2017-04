Gladys: "si no ocurría el accidente, Gilda hubiese sido una más del montón"

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez habló sobre Gilda en "Los Ángeles de la mañana" y sorprendió con los comentarios sobre su colega y su muerte.

"Gilda hubiese sido una más del montón. No una número uno como llegó a ser, ni una santa como la llegaron a ver algunos. Esas cosas me parecen horribles, las detesto", dijo la cantante de "La Pollera amarilla"

Lo raro fue que en el momento en el que ocurre el accidente ella había manifestado su dolor con lo ocurrido y se refirió a la cumbiera de manera diferente:

"Cuando Gilda murió iba en el micro en el que yo siempre viajaba. El dueño del micro, y chofer era Elvio. Era el micro que alquilábamos todos. Ver el ómnibus destruido, con Gilda, con mi chofer que se estaba por casar Casi me muero. Por un mes no trabajé, fue la única vez que paré. Me dolió mucho", había dicho en 2003.

En la nota con Ángel de Brito aclaró que no quería herir a nadie y que su declaración la hacía como público y como artista.

"Mi hijo sabe todo lo que tiene hacer cuando me muera: nada de ‘santa Gladys’. Nada de estampitas, porque yo soy una mujer común, normal, de la casa. Soy una mina que tuvo hijos, una madre, una mina que tuvo novios y maridos. No soy ninguna santa”, contó la tucumana.

La nota con el programa se extendió y compararon la muerte de Rodrigo Bueno con la de la morocha de la movida tropical, según reprodujo diarioshow.com.

“Pero el Potro era muy famoso cuando falleció. Y ella no. Es más, ese día sábado que falleció (Gilda), creo que era la primera vez que salía en televisión, en Pasión de Sábado. Me acuerdo porque la estaba viendo", finalizó "La Bomba".