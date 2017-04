Las 10 frases más fuertes de Marcos Peña en el Senado

1- "Venezuela va a ser tema de conversación entre el presidente Macri y el presidente Trump. Nos preocupa el deterioro de la calidad institucional de Venezuela. Pedimos la urgente liberación de los presos políticos y que se restablezcan las plenas facultades de la Asamblea Nacional”.



2- “Argentina tiene un severo problema de déficit fiscal. En parte, los argentinos no nos terminamos de apropiar de ese desafío. Si no logramos acordar de dónde vamos a acortar el déficit fiscal, la posibilidad de desarrollar al país va a ser muy limitada”.



3- "Si bien la meta de 18 pesos era una meta diseñada para fin de año, el equilibrio entre evitar el atraso cambiario y el evitar al mismo tiempo una fuerte devaluación es lo que viene trabajando el Banco Central, en esa misión de defender la moneda".



4- "Estamos convencidos que en los próximos meses se va a notar la fuerte baja de inflación que va a ayudar a consolidar el camino de crecimiento".



5- "Vemos ahora un 2017 en donde estamos convencidos que la Argentina va a crecer y va a salir de esta situación de estancamiento".



6- "Es imposible hablar de política exterior sin remarcar, como siempre, la defensa clara de nuestra reivindicación de soberanía de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur".



7- "Compartimos la preocupación sobre la situación económica en general que tiene nuestro país".



8- "Tenemos un Banco Central independiente y al mismo tiempo un tipo de cambio flotante. Creemos que eso es bueno para la flexibilidad necesaria para el desarrollo de nuestro país a mediano plazo.



9- "El INDEC publicó que en enero creció la economía 1,1% con respecto a 2016 y 0,6% en el primer trimestre sobre el mismo el último trimestre de 2016".



10- El Gobierno no tiene ninguna intención de no cumplir o modificar la Ley de Seguridad Interior. Las Fuerzas Armadas no deben influir en conflictos internos".