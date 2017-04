Nueve brasileños fueron detenidos por el ataque comando en Ciudad del Este

FOZ DE IGUAZÚ, Brasil.- Al menos nueve brasileños fueron detenidos en Brasil acusados de participar del mega asalto a la empresa Prosegur en Ciudad del Este, Paraguay, de donde la banda criminal Primer Comando de la Capital (PCC) se robó un botín de unos U$S 8 millones.



Así lo informó el jefe de la Policía Federal de Foz de Iguazú, comisario Fabiano Bordignon, quien desde esa ciudad limítrofe a la misionera Puerto Iguazú reveló que una mansión alquilada en Ciudad del Este fue el escenario de la planificación del asalto, atribuido inicialmente al PCC.



"Vamos a cotejar el material genético de los fallecidos con las huellas en la mansión que alquilaron para planificar el golpe", dijo el comisario Bordignon.

Tres personas murieron ayer del lado brasileño en la frontera con Paraguay al tirotearse con la policía, que confiscó dos yates, siete automóviles, cinco fusiles, una ametralladora y dinero en reales, dólares y guaraníes.Los investigadores de Paraguay y de Brasil países consideran que el PCC se ha hecho con el control de la zona en torno las ciudades de Ciudad del Este en Paraguay y Foz do Iguaçú en Brasil, conocida desde hace tiempo por la fuerte presencia de grupos criminales.El presidente del Senado paraguayo, Roberto Acevedo, señaló que el PCC tiene unos 7.000 integrantes en la región fronteriza y que muchos cuentan con la connivencia local para operar. "No hay controles. Hay connivencia con paraguayos. Ellos manejan mucho dinero y pagan para vivir", dijo Acevedo durante una rueda de prensa en Asunción.En un primer momento se informó que el grupo se llevó unos U$S 40 millones, pero hoy el presidente de la firma Prosegur en Latinoamérica, Juan Cocci, indicó que del recuento del dinero que había en la bóveda se desprende que faltan U$S 8 millones (unos 126 millones de pesos argentinos).