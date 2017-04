Ampliaron el procesamiento de José López por enriquecimiento ilícito

BUENOS AIRES.- El juez federal Daniel Rafecas amplió hoy el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, por enriquecimiento ilícito con un embargo de $ 225 millones al considerar que es el real propietario de un departamento del barrio porteño de Recoleta, donde vivía su hija adoptiva como supuesta inquilina.



La decisión recayó además sobre la esposa del detenido ex funcionario, María Amalia Díaz, como supuesta "partícipe necesaria" del hecho, según un fallo firmado hoy por el magistrado, informaron fuentes judiciales.



López está detenido con prisión preventiva desde que fue sorprendido con U$S 9 millones guardados en bolsos que intentaba esconder en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez, el 14 de junio del año pasado.



La situación procesal del ex secretario de Obras Públicas se agravó porque Rafecas entendió que el departamento 13 B del edificio ubicado en la avenida Las Heras 2032, valuado en U$S 200.000, donde vivía Mariana Soulés, hija biológica de su esposa y a quien él adoptó, pertenece al ex funcionario y no a quienes figuran como sus propietarios.



Por ello procesó además a Carlos José Gianni, como supuesto testaferro de López, porque "efectuó una cooperación esencial" en el incremento patrimonial del detenido al prestar "el nombre de la empresa Marketing y Eventos SA", para hacerla figurar como compradora de la propiedad el 19 de abril de 2010. (Télam)