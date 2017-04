Antes del encuentro con Trump, Macri se reunirá con empresarios petroleros en Houston

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri iniciará mañana una visita de dos días a los Estados Unidos para reunirse el jueves en la Casa Blanca con su par Donald Trump, y mantener encuentros con empresarios petroleros y de otros sectores de la producción de ese país.



El jefe de Estado partirá esta noche a las 23.30 junto a su esposa, Juliana Awada, desde el sector militar del Aeroparque, con la expectativa de que en el encuentro bilateral se aborden temas vinculados al comercio, en particular las exportaciones argentinas de biodiésel y limones, la situación en Venezuela y la seguridad regional.



Durante la gira, Macri estará acompañado por la canciller Susana Malcorra; los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el senador Guillermo Pereyra, y el vocero presidencial Iván Pavlovsky.



Mañana, en Houston, Macri recorrerá la planta de Dow Chemical Company y luego participará de un panel sobre energía encabezado por el presidente de Feedstock and Energy, Jack Broodo.



Más tarde se trasladará a Dow Oyster Creek y visitará Hydrocarbons Command Center Control Room para posteriormente recorrer la Planta de Tenaris.



Compartirá un almuerzo organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas de Houston en The Houstonian Hotel junto a los ministros Cabrera, Aranguren, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, y 200 invitados.



El Presidente y Awada se trasladarán a primera hora de la tarde desde Houston a Washington y se alojarán en el Blair House.



El Jefe de Estado y su esposa arribarán a las 11.20 (hora local, las 12.20 en Argentina) a la Casa Blanca, donde serán recibidos por Trump y la primera dama norteamericana, Melania Trump.



Según se informó, tras la firma del Libro de Honor y las fotografías oficiales, Macri y Trump mantendrán una entrevista privada y después compartirán una reunión bilateral ampliada y un almuerzo de trabajo.



Días atrás, al confirmar el encuentro, la administración Trump adelantó que las cuestiones a analizar incluyen el panorama bilateral y regional, con temas como "la expansión del comercio, la colaboración en el sector de la seguridad y la deteriorada situación de Venezuela".



Tras el encuentro en la Casa Blanca, Macri mantendrá una reunión con miembros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la sede de la entidad, y expondrá luego en una conferencia organizada por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el Brookings Institute y el Inter-American Dialogue.



La agenda oficial prevé una reunión con un grupo de senadores en el Stron Thurmond Room del Capitolio y otro con miembros de la Cámara de Representantes. (DYN)