Manzur: "la gente que necesita los fondos nacionales está en el sur, no en otro municipio"

La controversia entre las autoridades provinciales y nacionales por la asistencia a los inundados del sur provincial continúa. Luego de conocerse el envío de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para dos intendencias de Cambiemos: $ 10 millones para Yerba Buena y $ 1,5 millón para Bella Vista, el gobernador, Juan Manzur, recordó en conferencia de prensa que "la gente que lo necesita está en el sur de la provincia".



"La gente que lo necesita está en en sur de la provincia; son de otros municipios, no al cual mandan la plata, que son del mismo signo político de (Mauricio) Macri. La gente que está inundada es otra", señaló ante una pregunta que le realizó LA GACETA.



Así, Manzur se revivió la negativa que tuvo el gobierno nacional ante la posibilidad de ese tipo de ayuda económica, por $ 600 millones al Gobierno provincial. Pedido que había solicitado Manzur por ese monto para atender la primera etapa de asistencia a los afectados por las inundaciones.



No obstante, Manzur se mostró conciliador e instó al trabajo en conjunto entre Nación y Provincia para asistir a los damnificados. "Ya hice el pedido, y en ese sentido no quiero que esto sea una polémica, lo que uno quiere es que trabajemos juntos, por eso hay que privilegiar el diálogo, el consenso, hay que ver de qué manera coordinamos los esfuerzos para que nos vaya bien a todos. Espero que trabajemos juntos para que a Tucumán le vaya bien y podamos ayudar a todos", manifestó.

La polémica

En pleno conflicto entre la Casa Rosada y la Provincia por el reclamo de fondos nacionales, ayer se publicó en el Boletín Oficial (BO) provincial el envío de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para dos intendencias de Cambiemos: $ 10 millones para Yerba Buena y $ 1,5 millón para Bella Vista. El instrumento se suma a otros dos remitidos desde comienzos de año: $ 40 millones enviados para San Miguel de Tucumán y $ 5 millones para Banda del Río Salí.



La publicación de los decretos se produce luego de que el viceministro de Interior, Sebastián García de Luca, negara la posibilidad de ese tipo de ayuda económica, por $ 600 millones, al Gobierno provincial. El gobernador Juan Manzur había solicitado un ATN por ese monto para atender la primera etapa de asistencia a los afectados por las inundaciones.