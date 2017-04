Video: así fue el asalto comando a la empresa de caudales de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE, Paraguay.- Luego del millonario golpe comando a una empresa de caudales de Ciudad del Este, se difundieron las primeras imágenes de las cámaras de seguridad. En ellas se ve cómo fueron los movimientos de algunos de las decenas de vehículos que participaron del asalto y a varios hombres camuflados y fuertemente armados.



Utilizaron explosivo C-4, armas antiaéreas, granadas y fusiles



En la grabación se puede ver la llegada de un vehículo, aparentemente un Volkswagen Touareg de color oscuro, de donde se baja un hombre y se abre el baúl. Más tarde, aparecen una camioneta Toyota Hilux de color claro, una Dogde Ram y un camión.





El presidente de la firma Prosegur en Latinoamérica, Juan Cocci, precisó hoy que el botín robado por un grupo comando que asaltó su sede en Ciudad del Este, Paraguay, fue de aproximadamente U$S 8 millones y no de U$S 40, como de difundió en un primer momento."En la base había 49 millones de dólares. Terminamos todo el recuento. Y hoy podemos decir que son aproximadamente 8 millones de dólares lo que falta", cuantificó el ejecutivo de la transportadora de caudales.Cocci comentó, de todos modos, que todavía no saben la cifra exacta ya que ayer hubo otro enfrentamiento con cuatro delincuentes abatidos y dijeron que ahí hay más dinero.También aseguró, en declaraciones a radio Mitre, que robos de esa envergadura "lo hemos vivido cuatro veces en Brasil", pero sostuvo que "en Paraguay nunca" había pasado.Jorge Hermosilla, especialista en explosivos de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), indicó que el grupo comando llegó a utilizar explosivos plásticos, también conocido como C-4, armas antiaéreas, granadas y fusiles. Destacó que el poder destructivo del C-4 es mayor que el del trinitrotolueno (TNT).