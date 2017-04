Alarma en el microcentro: comerciantes advierten sobre una nueva modalidad de estafa

Con una llamada de teléfono intentaron hacerle el “cuento del tío” a la empleada de un comercio ubicado en peatonal Muñecas y encendió la alarma en el microcentro tucumano.



La falta de billetes de baja denominación en el mercado local se convirtió en un problema cotidiano para los comerciantes tucumanos, que a diario deben lidiar con largas colas en los bancos para conseguir casi siempre la misma respuesta: “no hay”. Es en ese momento en el que los buscadores de oportunidades entran en acción y recorren las peatonales. Eso sí, con un desagio que llega hasta un 10% del monto total de la operación.



El intento de engaño ocurrió la semana pasada cuando un hombre llamó al teléfono fijo de un comercio para ofrecer los preciados billetes. Como dijo que llamaba desde una empresa conocida, la mujer continuó con la charla. Pero hubo un dato llamativo: debían llevar el dinero hasta el primer piso de un edificio ubicado en San Martín al 500



Como las direcciones de la empresa mencionada en el inicio de la llamada no coincidía con el hipotético lugar de encuentro, la joven comenzó a dudar y desistió de la conversación cuando le pidieron que describa la vestimenta de la personas que se encargaría de concretar la operación.





“No es la primera vez que llamaron. Ya lo hicieron el año pasado, con la misma metodología. Llaman al fijo y no podemos ver el número. Ellos saben a dónde llaman pero vos no sabes quién está del otro lado”, sostuvo, encargado del comercio al que intentaron engañar.“Uno está al tanto siempre, pero a veces te pueden agarrar desprevenido. Por eso decidimos hacerlo público, para que los demás comerciantes no caigan en la trampa”, sostuvo el joven que prefirió preservar el nombre de la empresa de la que, supuestamente, se inicia la comunicación y la oferta de billetes.La falta de circulante no es nueva dentro de la plaza local. Consultado sobre sí esta operatoria engañosa se repetía en otros negocios,, presidente de la Cámara de Comercios del Centro, aseguró que ninguno de sus afiliados le hizo un comentario formal. “Que no hay cambio es verdad. Es habitual, pero desde hace muchos años. Aquí no existen las monedas y los billetes de dos pesos son pocos. Sólo alcanza con ver el mal estado de los que circulan en la calle. Según dicen, el cambio chico es caro de transportar, por eso siempre hubo faltante en todo el NOA”, explicó Fioretti sobre la problemática que expone a los pequeños y medianos comercios a buscar vías alternativas, que muchas veces se aleja de la formalidad.