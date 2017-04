Gripe en Tucumán: quiénes deben vacunarse y cómo protegerse del virus

La cercanía con el invierno y las bajas temperaturas presentan el escenario propicio para que empiecen a emerger virus respiratorios extremadamente peligrosos como la influenza A o B. Ante esto, Tucumán está preparada para hacerle frente a la gripe, que el año pasado se cobró cinco vidas en la provincia.



El secretario ejecutivo del Siprosa, doctor Gustavo Vigliocco, aclaró la situación epidemiológica actual en la que se encuentra la provincia es tranquila. "Por el momento no se ha disparado la epidemia. Con respecto a 2016, en esta época ya teníamos varios casos. No queremos que vuelva a suceder, por eso la inmunización es clave para prevenir cuadros agudos de este mal", dijo. Y agregó: "esto no quiere decir que con el correr del tiempo se conozcan algunos casos, pero eso es normal. Pasa todos los años".



Con respecto a las vacunas que llegaron desde la Nación a Tucumán, desde el Siprosa dijeron que las dosis empezaron a ser distribuidas a centros de atención primaria, policlínicas y hospitales de toda la provincia, donde son aplicadas de forma gratuita a los grupos de riesgo. "No hay faltantes. Van llegando en forma regular, cada 10 días. Es algo que fue programado por el Gobierno Nacional y Provincial", agregó Vigliocco.



En tanto, Ricardo Cortéz, jefe de Inmunizaciones del Siprosa, explicó que "están muy atentos a la situación y se está realizando un control exhaustivo para tratar que no falten, pero si llega a pasar es momentáneo. No hay de qué preocuparse". Tucumán, según explicó, recibió hasta ahora más de 100 mil dosis enviadas por Nación, lo cual 93 mil ya están distribuidas en los 400 centros de vacunación de toda la provincia.



¿Quiénes deben vacunarse?



Deben vacunarse todos los mayores de 65 años, embarazadas, todos los niños de seis a 24 meses, niños y adultos de cualquier edad con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncológicos y trasplantados y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.

Cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Al igual que otras infecciones respiratorias, la gripe se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de superficies u objetos contaminados con esas secreciones.

La denominada "gripe A" es simplemente un tipo más de gripe, que al igual que los otros virus de la influenza puede presentar complicaciones en los grupos con mayor riesgo de sufrir dificultades, por lo que se insiste en la aplicación de la vacuna antigripal, que debe ser recibida anualmente.

Los síntomas gripales suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas mayores y otras con otras afecciones médicas crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones, provocar neumonía e incluso la muerte.

Entre los síntomas figuran fiebre persistente mayor a 38 grados, dolor de garganta, de cabeza y muscular y malestar generalizado.

En los niños pueden presentarse también problemas para respirar, vómitos o diarrea, irritabilidad o somnolencia. Ante esos síntomas es necesario consultar al centro de salud más cercano para recibir atención médica.





Salud hizo las siguientes recomendaciones



Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo.

Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.

Ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados.

Mantener limpios picaportes y objetos de uso común.

No compartir cubiertos ni vasos.

Enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar.

Sin casos de bronquiolitis



La enfermedad puede afectar hasta al 70% de los bebés menores de dos años. Los primeros casos empiezan a aparecer en abril y se extienden hasta julio, alertan los especialistas.



“En abril y hasta el mes de julio inicia la temporada de bronquiolitis, una afección respiratoria que afecta las vías aéreas inferiores o ‘bronquiolos’ que aqueja especialmente a los más pequeños. De fácil contagio y trasmisión de persona a persona por el contacto directo con secreciones nasales, la bronquiolitis representa un riesgo para la salud pública por el gran número de hospitalizaciones en los bebés de alto riesgo”, explicó Guillermo Colantonio, jefe de Neonatología del Sanatorio Finochietto.