Centro Cívico: cómo es el proyecto para trasladar la administración pública camino a El Cadillal

La Legislatura tratará el jueves el proyecto impulsado por el Gobierno para la construcción de un Centro Cívico sobre la ruta 9, camino a El Cadillal, con la intención de centralizar allí las dependencias vinculadas a la administración pública provincial. De ser ratificado, el estudio del arquitecto tucumano César Pelli, ubicado en Nueva York, se encargará de elaborar el anteproyecto para la edificación de esa ambiciosa obra que tiene como fin descongestionar el sector céntrico de la capital.



El predio elegido -cuya ley de expropiación ya se aprobó este año- está ubicado sobre la ruta 9, camino a El Cadillal; más precisamente en Los Pocitos, departamento de Tafí Viejo. Es lindante con el Club de Cazadores y tiene una superficie de 17,5 hectáreas.



¿Cuáles son las características del predio elegido?



- Respeta las condiciones ambientales requeridas.



- Tiene buenas vías de comunicación con San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Lomas de Tafí y Las Talitas.



- El predio tiene 17,5 hectáreas. Emplearán 66.000 metros cuadrados para la edificación.



- El Centro Cívico nucleará diversas áreas gubernamentales a excepción de la Dirección Provincia de Vialidad; Ente Tucumán Turismo; Ente Cultural; Ministerio de Educación; y el Siprosa, organizaciones que tienen sedes propias.



¿Con qué comodidades contará el Centro Cívico?



Todavía no se determinó el monto total de la inversión para el Centro Cívico. Como estará a 8 kilómetros de la ciudad, según el informe oficial, “habrá instalaciones con tiendas de servicios, comercios gastronómicos, pago de impuestos, aulas multiuso que estarán disponibles para quienes realicen trámites como para los trabajadores del lugar”.



El coordinador general de la Unidad de Reconversión del Espacio Público, Ricardo Salím, explicó que en primera instancia se relevó la zona de El Bajo, donde están los galpones del ferrocarril y Campo Norte, pero fueron desestimados porque no reunían los espacios necesarios. También analizaron los terrenos del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, pero hubo impedimentos legales por cuestiones vinculadas a delitos de lesa humanidad.



Manzur le encomendó a Pelli no sólo el Centro Cívico de Tafí Viejo, sino también un centro de alto rendimiento deportivo de altura previsto en los Valles Calchaquíes.