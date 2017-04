Las confesión de una modelo que dejó mal parado a Cristiano Ronaldo

Elisa de Panicis, la italiana que participa en un reality show de Chile, aseguró que Cristiano Ronaldo no es lo que aparenta en las producciones que realiza para las grandes marcas. La rubia no dudó en confesar que el crack del Real Madrid utiliza relleno en su ropa interior.



La joven había ganado popularidad el año pasado, cuando fue fotografiada con la fiesta que el portugués realizó con sus amigos en un yate. En ese momento, Elisa insinuaba haber tenido un affaire con CR7 durante su estancia en la isla de Ibiza.







"Estuvimos juntos y nos lo pasamos muy bien. Pero ojo, no nos escondimos. Todo ha pasado en público, en su yate o cuando salíamos juntos", había detallado.



Hasta el momento Cristiano no habló sobre las declaraciones de la modelo. Sin embargo, muchos afirman que se tratan de palabras utilizadas para ganar fama en el país trasandino.







Una publicación compartida de Elisa De Panicis Agnelli (@elisadepanicis) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 12:42 PST

CUANTOS HOMBRES TIENEN QUE UTILIZARME , para llegar donde quieren llegar . No me gusta jugar con los sentimientos . I SI LA MUJER ES MÁS LISTA, no es mi problema . Vete adelante tu . Una publicación compartida de Elisa De Panicis Agnelli (@elisadepanicis) el 8 de Nov de 2016 a la(s) 5:23 PST