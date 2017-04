Así es la función de WhatsApp que permite saber dónde se encuentran tus contactos

WhatsApp se encuentra probando una función que genera polémica. El servicio de mensajería más usado en el mundo permite saber dónde se encuentran tus contactos en tiempo real.



Un video publicado en la cuenta de WABetaInfo muestra cómo funcionará esta nueva propuesta disponible en la versión para desarrolladores. ¿Cómo funcionará? El usuario tendrá por defecto desactivada la opción, por lo que para activarla deberá determinar si desea que esta sea en tiempo real. El siguiente paso será elegir a qué contactos les permitirá ubicarlo en el mapa y durate cuánto tiempo.





SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2