Flor Peña dio a entender que fue una de las pocas que no tuvo un romance con Adrián Suar

"¿Tuviste algo con Adrián Suar?", fue la pregunta que le hicieron esta tarde a Florencia Peña, quien con picardía dejó en claro que fue una de las pocas actrices que trabajó con el productor sin tener un affaire.



"A Adrián lo conozco desde los 14 años y jamás tuvimos nada. Siempre fue un seductor y se le conocen muchas mujeres. Pero a mí no me tocó", comentó Flor entre risas en el programa de Jorge Rial.







Ademóas, se refirió a la interna Griselda Siciliani y Araceli González: "¡esto es peor que el almuerzo de ayer con Mirtha! A Griselda la conozco mucho, la quiero, es una mujer con mucho carácter. A Araceli no la conozco pero me parece que también tiene carácter".