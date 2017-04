Cristina se enojó con los medios y Santiago del Moro le contestó con dureza

El periodista Santiago del Moro explotó contra Cristina Kirchner, luego de que la ex presidenta publicara en Instagram una imagen que lo ofendió.

"Cadena nacional (de la mentira)", tituló la ex mandataria una foto partida en la que se ven capturas de TV de Del Moro, Alfredo Leuco, Alejandro Fantino y Mariana Fabbiani.





El conductor de "Intratables" respondió a través de de su cuenta de Twitter, en la que se mostró furioso con la ex mandataria.

"Señora @CFKArgentina le pido por favor más respeto cuando se dirige a mi persona", arrancó Del Moro.

"Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos. No robo, amo a mis hijas, no amenazo, no tengo enemigos, no odio, me levanto a las 5 de la mañana todos los días", continuó.

"Todo lo que tengo me lo gané trabajando, escucho y respeto noche a noche las convicciones de cada persona que pasa por mi programa", agregó.

"Es decir señora @CFKArgentina, soy como la mayoría de este querido país, que lo único que quiere es salir adelante trabajando", advirtió.

"Así que le pido respeto @CFKArgentina, ¡no me llame mentiroso! La que tiene que demostrar que no lo es ante la Justicia es usted", completó.