Las frases más fuertes con las que Máximo Kirchner defendió a su tía Alicia

El diputado Máximo Kirchner afirmó hoy que la crisis económica de Santa Cruz obedece a planificaciones erradas que son consecuencia de las promesas económicas que el Gobierno nacional no cumplió. De esa manera, defendió a su tía, la gobernadora Alicia Kirchner, quien enfrenta una grave crisis política, económica y social, según reprodujo la agencia DyN.



Estas fueron algunos de los argumentos con los que defendió a la administración kirchnerista de la provincia patagónica:

Video: Cristina contó detalles del ataque a la casa de Alicia Kirchner en Santa Cruz



- "El Gobierno (nacional) prometió una situación económica que no existió, cualquier planificación llevada adelante por cualquier gobernador o cualquier persona en su casa, fue errada, porque las promesas del gobierno nacional no se cumplieron”.



- “La gobernadora recibió una provincia con un arrastre y el déficit era solventado por el Gobierno nacional, más allá de las diferencias políticas entre el ex gobernador (Daniel) Peralta y la presidenta (Cristina) Kirchner".

Frigerio: "le dejaron una bomba, pero parecida a la que nos dejó a nosotros el kirchnerismo"



- "Las características de Alicia son de mucha contracción al trabajo y administrar de manera seria. En silencio trabaja, le pone mucha garra y ganas, mientras otros se la pasan de vacaciones”.



- "Por el nivel de operaciones que entraron a hacer sobre la provincia y querer asfixiarla económicamente, es claro que esto estaba planificado”.