Cómo tenés que actuar si encontrás una serpiente venenosa en tu casa

Ante la proximidad del invierno, las serpientes buscan alimentarse lo suficiente para sobrevivir a la época más fría del año. Por eso es normal que en estas semanas se hayan divisado o encontrado en las zonas pedemontanas de Tucumán víboras yarará, la especie venenosa más habitual del NOA.



En caso de encontrar un animal de estos en el jardín de una casa, los especialistas recomiendan no salir corriendo, sino alejarse lentamente.



Por qué aparecen víboras yarará en jardines de las casas de Yerba Buena



El doctor Gustavo Scrocchi, especialista del instituto de Herpetología de la Fundación Miguel Lillo, brindó una serie de consejos sobre cómo hay que actuar si te topás con una víbora:



- Si la serpiente aparece en un campo y no hay población cerca que pueda ser afectada, lo mejor es dejarla seguir su camino.



- Si aparece en el jardín de una casa, lo mejor es usar una vara de al menos dos metros, levantar a la serpiente por la mitad y depositarla en un recipiente grande (por ejemplo, un tacho).



- Tapar el recipiente con algún elemento que también permita hacerlo a distancia.



- Una vez tapado, asegurar la tapa.



- No hace falta hacer perforaciones en el tacho.



- No dejar el tacho en el sol.



Cómo evitar accidentes con víboras venenosas y qué hacer si te pica una



Para mayor información, comunicarse con la Fundación Miguel Lillo (Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán), teléfono 433-0868.