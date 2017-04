Inundados de La Madrid protestan por la demora en la adjudicación de los créditos prometidos

Vecinos de la localidad de La Madrid, una de las más afectadas por las inundaciones registradas en el sur tucumano, se manifestaron hoy frente a la sede de la Caja Popular de Ahorros de Graneros y cortaron la ruta 157. Reclaman por la demora en la adjudicación de los créditos prometidos por la entidad provincial y demandan la falta de organización en la confección de los listados de damnificados.



"Vinimos entre el jueves y el sábado. Nos pidieron que esperemos las actualizaciones de los listados confeccionados por el Ministerio de Desarrollo Social, pero al relevamiento lo hicieron desde el Ministerio del Interior. Lo concreto es que muchos danmificados no aparecen en las listas y no podemos acceder a los créditos anunciados por la Caja", explicó Soledad Córdoba, quien necesita el dinero para rearmar un emprendimiento que fue afectado por las inundaciones.



Los reclamos comenzaron muy temprano, en la sede de la entidad crediticia ubicada sobre calle 9 de Julio al 200, en Graneros, distante a unos 22 kilómetros de La Madrid.



Al encontrarse con dos listados y sin poder acceder a los trámites requeridos para completar el pedido del crédito, un centenar de personas quemó cubiertas mientras que otro grupo se trasladó hacia la ruta 157, donde mantienen cortado el paso de vehículos.



En un contacto con la prensa, el gobernador José Manzur reiteró hoy sus reclamos hacia el gobierno de Cambiemos. “Hasta ahora, la Nación sólo puso excusas para ayudar a los inundados. Esa es la verdad. Entre los tucumanos nos vamos a arreglar para salir adelante", subrayó el mandatario provincial, que agregó además que la Provincia enviará hoy a la Nación un relevamiento, llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social, que indica cuántas personas fueron afectadas por el agua y qué familias necesitan ayuda.



Reclaman obras desde 2003 para combatir las inundaciones



Mientras tanto, en La Madrid aseguran que la colaboración que les llega sigue siendo de particulares y de colectas. "Llegaron colchones y camas pero no sabemos con qué criterio se están entregando", señaló Soledad Córdoba, una de las vecinas que salió a las calles a protestar.