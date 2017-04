Cómo evitar accidentes con víboras venenosas y qué hacer si te muerde una

Las yarará son habituales en la zona del pedemonte tucumano y es la víbora venenosa más común en el NOA. La preocupación se centró puntualmente en los habitantes de algunos countries y barrios privados de Yerba Buena, donde al menos cuatro de estas serpientes aparecieron en las últimas semanas en jardines de las casas, e incluso terminaron con la vida de un perro labrador y de un gato.



Si vivís o circulás por la zona de pedemonte, te dejamos algunas recomendaciones del Ministerio de Salud de Tucumán para evitar las picaduras de serpientes y qué tenés que hacer si sufrís un accidente.



Por qué aparecen víboras yarará en jardines de las casas de Yerba Buena



Para evitar picaduras se recomienda :



- No introducir las manos entre los arbustos, huecos de árboles o grietas.



- Usar botas y cubrir bien las piernas. De ser posible caminar en compañía de perros ya que son buenos rastreadores de pistas de serpientes.



- En caso de ser posible, usar palancas para mover objetos que puedan ser refugio de serpientes.



Qué hacer si te pica una serpiente venenosa :



- No hacer cortes en el lugar de la mordedura, no hacer ligaduras o torniquetes en el miembro lesionado. Llevar al afectado con urgencia al médico.



- Higienizar la herida con abundante agua y jabón y colocarle hielo. Darle de beber abundante líquido (preferentemente bebidas calientes y azucaradas). Ir con urgencia al médico.



- No ofrecer bebidas alcohólicas, mantener al accidentado en reposo y tratar de tranquilizarlo.



- Aflojar la ropa y presionar suavemente con los dedos en el lugar que se produjo la mordedura para facilitar la salida de veneno.



- Si sos picado por una serpiente, el Ministerio de Salud Pública Provincial solicita acudir con urgencia al Hospital de Niños, Hospital Centro de Salud, Hospital Padilla y al Hospital de Concepción. En estos hospitales se encuentran los antivenenos adecuados para cada caso.

