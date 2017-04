Barrio Norte: una anciana perdió el control de su auto y se estrelló contra un árbol

Una anciana protagonizó una accidente en Balcarce al 800. Esta mañana, la mujer manejaba su Renault Clio por la avenida Sarmiento en dirección al este, quiso girar por Balcarce, perdió el control del vehículo por razones que aún no fueron establecidas, chocó contra la parte trasera de un auto estacionado y terminó estrellada contra un árbol. "Se me trabó este zapato de m...", relató la mujer, enojada por el choque, mientras era asistida por la Policía.



A pesar de que no llevaba cinturón de seguridad, sólo hubo daños materiales. "No puedo andar poniéndome y sacándome el cinturón cada vez que me subo y me bajo del auto. Aprendí a manejar en media hora, a estacionar de los dos lados e inmediatamente subí a Tafí del Valle con mi padre. Sí sé manejar", se justificó la anciana.



A pesar de los consejos de las personas que se encontraban en el lugar, la mujer quería seguir viaje. Finalmente se bajó -ayudada por un bastón- y comprobó que el auto tenía destruido el tren delantero y la cubierta derecha. Maldijo y se volvió a subir al vehículo.