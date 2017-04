Morena Rial ante los rumores de infidelidad: "soy humana, me equivoco"

Morena Rial tiene a sus seguidores acostumbrados a saber todo lo que ocurre en la relación que mantiene con su novio, Martín Casar. Por los últimos rumores de infidelidad que corrieron, la hija de Jorge Rial le le dedicó un extenso texto a su pareja en Instagram para no dejar dudas sobre el amor que le tiene.

Morena publicó una foto de él y escribió:

"Quiero darte esa seguridad, la seguridad de que no existe nadie más que vos, que cada día me convences más de ser el amor de mi vida, en todo, CON todo, me convences en cada paso más de elegirte cada día", dijo la hija del conductor de Intrusos.

Por otro lado, en la misma dedicatoria, le pide perdón por hacer cosas que le generan celos y le promete cuidarlo para siempre.

En otra publicación, Morena subió una foto de ambos y puso "Acá nadie le fue infiel a nadie...dejen de inventar".

El texto completo