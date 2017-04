Dady Brieva: "Me imagino a Cristina Kirchner volviendo y que los que están ahora no vuelvan más"

El actor Dady Brieva, integrante del trío Midachi, se sumó hoy al naciente operativo clamor para que la ex presidenta Cristina Kirchner encabece una lista en las próximas elecciones. "Me imagino a Cristina volviendo y que los que están ahora no vuelvan más”, dijo el cómico.

En una entrevista con FM La Patriada 102.1, que reproduce Infobae, el humorista manifestó que no cree que haya otro candidato posible dentro del peronismo. "Si no es Cristina, no destaco a otra figura política en el escenario actual", lanzó.

"No hay plan B, ella está recontra fuerte en sus convicciones; la veo intransigente como a mi me gusta; no tranza con nadie”, la defendió Dady, que el año pasado no solo se mostró en varios actos apoyando a Cristina, como cuando declaró en Comodoro Py por causas de corrupción, sino que también recibió la visita de la ex mandataria cuando encabezó una obra de teatro en El Calafate.

No sorprendió su deseo del regreso de CFK. "Me la imagino volviendo con un proyecto para 16 años”, sostuvo, dando a entender que le gustaría verla en el Senado y luego, otra vez, en la Casa Rosada.

Sobre una posible candidatura de Cristina a la Cámara Alta, con humor sostuvo: "volver a ver a Pichetto en el Senado le debe inflamar los ovarios”. Y elogió la apertura del peronismo a nombres que antes parecían imposibles: “me gusta que se sume Alberto Rodríguez Saá y que se vaya abriendo el juego”.

Brieva también se refirió a "la grieta" entre kirchneristas y antikirchneristas. “La grieta es un invento de marketing para vender entradas. Arriba todos hablan de política y abajo nos peleamos entre nosotros”, analizó.