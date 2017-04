Boca no pudo marcar y empató en Rafaela

SANTA FE.- Boca, el puntero del Campeonato, sin ideas ni juego debió conformarse con un empate sin goles ante Atlético de Rafaela que lo preocupa de cara al futuro.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto alcanzó los 45 puntos con la igualdad ante Rafaela (24), que está último en la tabla de promedios a la espera de un milagro para su salvación, aunque en el estadio de La Crema el "Xeneize" no puede ganar desde 2004.

Sin Fernando Gago y Ricardo Centurión, ambos lesionados, Boca adolece de un argumento de juego, y ante Rafaela, como en el empate pasado ante Patronato en La Bombonera, lo demostró otra vez.

En una cancha de dimensiones acotadas (97 x 62 cm) el partido fue discreto, de pocos espacios y friccionado. Como consecuencia, las situaciones de riesgo fueron muy pocas. Cada uno tuvo al menos una chance para abrir el marcador.

Sin Gago ni Centurión, Rodrigo Bentancur y Pablo Pérez (acumuló la quinta tarjeta amarilla y no jugará ante Arsenal) no generaron fútbol y el colombiano Wilmar Barrios, un volante de marca, fue lo más destacado otra vez, como en el juego anterior frente a Patronato. Lo de Rafaela fue meritorio. Agrupado y ordenado, no dejó jugar a Boca. Su situación en la tabla de promedios se presenta como injusta por lo realizado en lo que va del certamen, donde debería tener más puntos de los que acredita.