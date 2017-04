García Aliverti rechazó la condena en su contra: "el Poder Judicial está conformado por influenciables"

El periodista Pablo García, hijo del locutor Eduardo Aliverti, cuestionó hoy el fallo que lo condenó a cuatro años de prisión por atropellar y matar en 2013 a un hombre que circulaba en bicicleta por la autopista Panamericana, al asegurar que "había pruebas suficientes para la absolución".

Consideró que los jueces se dejaron "influenciar" por los medios de comunicación social para dictar el fallo que lo encontró culpable por la muerte del vigilador Reinaldo Rodas, a quien atropelló y arrastró en el capot de su vehículo durante 17 kilómetros el 16 de febrero de 2013.

En diálogo con radio La Red cuestionó al poder porque, dijo, lo integran "personas que son influenciables, que no son ajenas de lo que fue la mediatización del caso y que actuaron más que atados estrictamente a derecho, a las consecuencias comunicacionales de lo que fue el caso".

Consultado sobre si se siente culpable por la muerte de Rodas, García Aliverti dijo: "es antipático que diga si soy culpable o no. Si entramos en lo que fue el accidente hay ciertos hechos puntuales, como la conducción de Rodas por Panamericana y no por la banquina".

Aclaró que no maneja desde el día del accidente y que no tiene interés en hacerlo en parte por una decisión personal y porque, admitió, "no tengo licencia de conducir; me la quitaron".

Al recordar el día del accidente, aseguró que llegó al peaje "para pedir ayuda" y que no solicitó asistencia por vía telefónica porque "había quedado una parte del cuerpo de Reinaldo sobre mi cuerpo. Yo tenía mi celular en el bolsillo derecho del pantalón y allí había quedado una parte del cuerpo de Reinaldo y yo no quise mover nada".

Reparó en la pericia que indicaba que conducía con 1,45 gramo de alcohol en sangre "uno de los puntos que tocamos" en la defensa: "En la foja 44 hay un ticket de pipeta que no tiene ni mi nombre, ni apellido, ni mi firma, ni nada" y aseguró que "fue una muestra mal hecha".

Reconoció haber "tomado dos cervezas" pero que "con lo que había tomado seguramente estaba en el rango del 0,5 permitido". (DyN)