Murió la escritora y periodista Sylvina Walger

BUENOS AIRES.- La periodista y socióloga Sylvina Walger falleció en un hospital porteño en los últimos días y su deceso conmovió hoy al periodismo local, dado que la noticia se conoció recién este fin de semana.

Walger, de 73 años, murió el miércoles último afectada por una enfermedad pulmonar que la había alejado de los medios y la exposición pública.

Apenas un aviso fúnebre en los diarios publicado por su hermana María Luisa el viernes participaba sobre su fallecimiento hasta que la periodista Laura Di Marco confirmó anoche por Facebook el deceso y señaló que la "estremeció la noticia, pero mucho más me estremeció que no haya sido publicada en ningún lugar".

Walger, quien en la convulsionada década de 1970 participó de la agrupación Montoneros, se destacó luego como una crítica precisa y mordaz desde el periodismo.

Además, fue autora, entre múltiples notas periodísticas, de dos de los libros que describieron a los últimos presidentes peronistas que fueron reelectos en sus cargos, Carlos Menem y Cristina Kirchner.

En "Pizza con champagne", la autora hizo un pormenorizado detalle de la década menemista en el que relató la corrupción del gobierno justicialista, mientras en "Cristina, de legisladora combativa a presidenta fashion", presentó a Fernández como "una mujer caprichosa, obsesionada con el poder".

La periodista escribió para los principales diarios y editoriales del país y fue asidua invitada a programas televisivos que analizaran la política, la actualidad e incluso fue una de las pocas integrantes femeninas de la mesa del talk show Polémica en el Bar, que conducía y producía Gerardo Sofovich.

En 2012, cuando presentó su último libro en Madrid la periodista contó a un diario español que no caminaba "jamás por (la zona de) Casa Rosada, porque me insultan. Tengo terror. Me dicen de todo. He dejado hasta de ir al cumpleaños de un amigo porque iban a estar kirchneristas, que me odian". Tras la noticia de su deceso varios periodistas y editores se manifestaron por las redes sociales de internet como Miguel Wiñazki, quien apuntó que "Silvina Walger fue genial, sarcástica e inolvidable. Pero todos la olvidamos. Agonizó en soledad y ya partió. Ya es tarde para lágrimas".

Silvia Naishtat, en tanto, la definió como "única, talentosa, incisiva, culta, rebelde, contestaria", mientras otro de sus compañeros Oscar Gómez Castañón la recordó como "brillante en cualquier periodismo. Integra. Perseguida por los K. Olvidada por todos". (DyN)