El clásico entre Real Madrid y Barcelona paraliza la Liga

BARCELONA, España.- Sin el brasileño Neymar, envuelto en una polémica con el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Barcelona intentará hoy nivelar la línea del líder Real Madrid, en el excluyente partido que protagonizarán por la fecha 33 de la Liga de España.



El encuentro se iniciará a las 15.45 en el Santiago Bernabéu de la capital española. Televisará DirecTV.



Barcelona, con Lionel Messi y Javier Mascherano, recientemente eliminado de la Liga de Campeones de Europa (a manos de la Juventus), reúne 72 unidades en la clasificación y está segundo.





Real Madrid, que pasó a semifinales del máximo certamen continental (tras una atrapante serie de cuartos con Bayern Munich alemán, no exenta de discutidísimas decisiones y fallos arbitrales), es el único puntero en la tabla con 75 puntos y un encuentro pendiente con el Celta de Vigo.El equipo "Blaugrana" no contará con Neymar, luego de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ratificara la sanción de tres partidos que se le aplicó al ex jugador de Santos, luego de la tarjeta roja que recibió en el partido con Deportivo La Coruña (1-2), por la jornada 27, apuntó Télam.La entidad "Culé" presentó un recurso de amparo para que Neymar juegue cautelarmente, pero TAD emitió una sentencia contundente: "el recurso fue presentado cuando era público y notorio que el Tribunal había concluido su reunión semanal". Es decir si la argucia administrativa hubiese sido presentada unas horas antes, tal vez se le hubiese otorgado una reconsideración al castigo.El técnicocomentó en rueda de prensa que el equipo "está preparado para jugar con Neymar o sin él" y hoy lo excluyó de la lista de convocados para el "derby", pese a que el brasileño había viajado con el plantel."Sólo nos sirve la victoria y es lo que vamos a ir a buscar", agregó el entrenador que está transitando la recta final en la institución catalana.Messi aspira a llegar a los 500 goles con la camiseta de Barcelona (lleva 498) en el mismísimo Bernabéu, escenario en el que conquistó 12 tantos oficiales contra Real Madrid.Por su lado, el equipo que conduce el francéspresentará en la convocatoria al extremo galés, a pesar de una molestia en el gemelo, aunque sufrirá la baja del defensor. Tampoco estará el portugués, lesionado en el cuádriceps.