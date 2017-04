"El matrimonio McCann sedó a Maddie y la niña murió mientras ellos cenaban"

SIDNEY, Australia.- El detective portugués Goncalo Amaral, que estuvo a cargo de la investigación que se montó tras la desaparición de Madeleine McCann brindó una contundente declaración a la televisión australiana y culpabilizó a los padres de la pequeña. "No hay pruebas de que la niña fuera secuestrada. por el contrario, hay pistas que indican que los padres fueron negligentes y hay pistas de que el cuerpo fue escondido", afirmó Amaral.





"¿Quién ve como principal sospechoso?", fue la pregunta de la periodista de Channel 7 de Australia que disparó la hipótesis del investigador.





Former detective Goncalo Amaral: “There are hints that the parents were negligent and there are hints there was hiding of the body.” #SN7 pic.twitter.com/0avICamTqE