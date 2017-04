Decálogo del buen uso del Whatsapp

1- Úselo para intercambiar información específica. Si se queda con dudas, consúltele a la maestra.



2- No dé su opinión acerca de algo. La opinión aporta cuando se construye en forma personal.



3- Recuerde que el protagonista en el ámbito escolar es su hijo. No pida las tareas por él.



4- Si alguien hace un comentario negativo, no responda. No escriba chismes.



5- Sea cuidadoso con lo que escribe. En el chat, cualquier dicho cobra formas impensadas.



6- Trate de ser respetuosa con los horarios. Desconéctese del colegio los fines de semana.



7- Si usted no tiene el objeto que otra madre busca, no conteste. No hace falta esa cortesía.



8- No critique a un docente en el grupo. Tampoco hable mal de padres de otro grado.



9- Mantenga la identidad. No permita que su hijo agarre el teléfono y se haga pasar por usted.



10- Respete las ideologías. No comparta contenidos políticos, religiosos u ofensivos.