Un empresario murió de un infarto al recibir una boleta de luz de $ 50.000

CHACO.- Un empresario chaqueño murió de un paro cardíaco luego de recibir las facturas de la luz con el último aumento que, en su caso, rondaba los $ 50.000. Carlos Bueno era propietario de la fábrica de hielo “San Remo” de Presidencia Roque Sáenz Peña, según informó el portal "Diariochaco.com".



La esposa de la víctima, Natalia Mudrik, abrió la fábrica con ayudar de la Policía y encontró la terrible postal. "No quiero culpar a nadie pero es así. La impotencia y los nervios al ver sumas tan elevadas en las boletas de luz le hicieron subir la presión y también el azúcar, porque él era hipertenso y diabético. Lo encontramos tirado al lado de la cama con las facturas de luz en la mano, casi sin vida. El ataque fue fulminante", aseguró.



Me alcanzó a balbucear algo con respecto a las boletas de la luz, habló de la hija y me dijo que cuide la fábrica



Mudrik afirmó que su marido renegó demasiado y que se puso muy nervioso por el monto. "Seguramente se vio invadido por la angustia, por la desesperación de no saber cómo afrontar el incremento de las tarifas de luz”, agregó.



Con respecto a los montos en las facturas de luz, manifestó: "de pagar $ 3.000 pasamos a pagar $ 17.000, después $ 19.000 y él en la mano tenía dos facturas, una mayor a $ 20.000 y otra superior a los $ 28.000".