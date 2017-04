Armá tu agenda: toda la oferta en cines y entretenimientos para hoy

CINES

ATLAS



SALAS 100% DIGITALES 2D y 3d



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



sala 1: hs. 15 (3d cast m13)



sala 3: hs 16 (2d cast m13)



sala 1: hs. 18.30 (2d cast M13)



SALA 1: Hs. 22 (3D SUBT m13)



UN JEFE EN PAÑALES



sala 2: hs. 15.20 (2d cast atp)



sala 2: hs. 18 (3d cast ATp)



Sala 2: HS. 20.40 (2D cast ATP)



LA MORGUE



SALA 2: Hs. 23 (2d subt m16)



LA BELLA Y LA BESTIA



SALA 3: Hs. 19.20 (3D Cast ATP)



DIA DEL ATENTADO



SALA 3: Hs. 22.40 (2D SUBT)



Entrada 2D: $ 100 - PROMO 2 x $ 180.



Entrada 3D: $ 110 - PROMO 2 x $ 200.



Est. univ. y jub. todos los días 2D $ 60 - 3D $ 65.



Con Club LA GACETA 2 x 1 en 2D de jueves a martes y en 3D los viernes y los martes.



Monteagudo 250 - Tel. 4220825



ATLAS | TERMINAL



SALAS 100% DIGITAL 2D y 3D



UN JEFE EN PAÑALES



sala 1: 14 (3d cast atp promo 2x1)



SALA 1: Hs. 16.30 (3D Cast atp)



DIA DEL ATENTADO



SALA 1: Hs. 19.10 (2D Cast)



LA MORGUE



SALA 1: Hs. 22 (2D CAST m16)



RÁPIDOS Y FURIOSOS 8



sala 2: hs 14.30 (3d cast m13)



sala 2: hs. 17.50 (2D cast m13)



sala 1: hs. 21.10 (3D cast m13)



Entrada 3D: $ 110 - PROMO 2 X $ 200.



Los miércoles entrada única: 2D $ 60.



Est. univ. y jub. todos los días 2D: $60 - 3D: $ 65.



Con Club LA GACETA 2 x 1 en 2D de jueves a martes y en 3D los viernes y los martes.



Av. Brígido Terán 250 - Terminal de Ómnibus



Tel. 4311329 - www.cineatlasweb.com.ar



ATLAS | TERMAS



SALA 100% DIGITAL 2D y 3D



UN JEFE EN PAÑALES



hs. 14.30 (3d CAST PROMO 2X1)



Hs. 17 (3D Cast ATP)



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



Hs. 19.30 (2D Cast m13)



hs. 22.50 (3D cast m13)



Entrada 2D: $ 100 - PROMO 2 x $ 180.



Entrada 3D: $ 110 - PROMO 2 x $ 200.



Est. univ. y jub. todos los días 2D $ 60 - 3D $ 65.



Con Club LA GACETA 2 x 1 en 2D de jueves a martes y en 3D los viernes y los martes.



Bolívar 15 - Termas de Río Hondo



CINEMACENTER



SALAS 100% DIGITALES



LOS PITUFOS: LA ALDEA PERDIDA



SALA 1: Hs. 16.25 - 18.25 (2D Cast ATP)



LA MORGUE



SALA 1: Hs. 20.25 (2D Cast M16) C/DN



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 1: Hs. 22.35 (2D Cast M13) c/dni



LA MORGUE



SALA 2: Hs. 16.45 (2D Cast M16) C/DNi



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 2: Hs. 18.45- 21.35 (2D Cast M13) C/DNI



UN JEFE EN PAÑALES



SALA 3: Hs. 17.45 - 20 - 22.20 (2D Cast ATP)



LA BELLA Y LA BESTIA



SALA 4: Hs. 15.30 - 18.05 - 20.45 (2D Cast ATP C/R Y LEYENDA)



LA MORGUE



SALA 4: Hs. 23.20 (2D Cast M16) C/DNI



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 5: Hs. 16 (2D Cast M13) C/DNI



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 5: Hs. 19.05 - 22 (3D Cast M13) C/DNI



Entrada general 2D$ 115 / Lunes a miércoles



(excepto feriados) $ 80. Jubilados y docentes: jueves $ 80. Estudiantes: viernes $ 80.



Entrada 3D $ 130. / Lunes a miércoles



(excepto feriados) $ 90 - Jubilados y docentes: Jueves $90. Estudiantes: viernes $90.



Presentar el DNI en películas M13 y M16.



CLUB LA GACETA 2x1 en 2D todos los días.



CLUB LA GACETA 2x1 en 3D de lun a miércoles.



Promos 2x1 sobre precio entrada gral.: Personal, Rapiclub, Cencosud, Nevada, Arnet y Banco Santander.



Av. Roca 3.450 - Hiper Libertad - Tel. 4361405



CINES DEL SOLAR



SALAS 100% DIGITALES



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 1: Hs. 15.30-18.30- 21.30 (3D CAST M13)



UN JEFE EN PAÑALES



SALA 2: Hs. 16 - 18 (3D CASt ATP)



LA MORGUE



SALA 2: hs. 20.10 (2d subt m13)



DÍA DEL ATENTADO



SALA 2: Hs. 22.20 (2D subt m13)



UN JEFE EN PAÑALES



SALA 3: hs. 15.10 - 20 (2D cast atp)



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 3: hs. 17.15 (2D subt m13)



SALA 3: hs. 22 (2D cast m13)



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 4: hs. 16 - 19 (2D CAST m13)



SALA 4: HS. 22.10 (2D SUBT M13)



LA BELLA Y LA BESTIA



SALA 5: hs. 15.05 - 19.30 (2D CAST ATP)



SALA 5: hs. 22.25 (2D SUBT ATP)



LOS PITUFOS: LA ALDEA PERDIDA



SALA 5: hs. 17.30 (2D CAST ATP)



Trasnoche: vier. sáb. y vísperas de feriados.



Películas con calificación: M13, M16, menores acompañados por adultos o presentar DNI.



Salas 3D: lunes a miércoles: entrada general $100. Jueves a domingos y feriados: entrada general $120, menores



$100. Salas 2D: lunes a miércoles: entrada general $90. Jueves a domingos y feriados: entrada general $100. Menores de 12 años, jubilados y Estudiante con libreta $90.



PROMO Todos los MARTES 2 x 1 en 2D y en 3D.



CLUB LA GACETA 2x1 - 2D todos los días.



CLUB LA GACETA 2x1 - 3D los lunes, martes y miércoles.



Promociones 2x1 (2D) sobre precio entrada general: CLUB ARNET, OSDE, GALENO Y TARJETA NARANJA.



Avenida Aconquija 1.300 - Tel. 4253050



SUNSTAR CINEMAS



SALAS 100% DIGITALES



UN JEFE EN PAÑALES



SALA 1: HS. 16 (2D CAST ATP)



UN GOLPE CON ESTILO



SALA 1: HS. 18 (2D SUBT M13)



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 1: HS. 19.50 (2D CAST M13)



LA MORGUE



SALA 1: HS. 22.20 (2D SUBT M16)



LA BELLA Y LA BESTIA



SALA 1: HS. 16 (2D CAST ATP)



UN JEFE EN PAÑALES



SALA 2: HS. 18.20 - 20.10 (2D CAST ATP)



DIA DEL ATENTADO



SALA 2: HS. 22 (2D SUBT M13)



UN JEFE EN PAÑALES



SALA 3: HS. 16.10 - 18.20 - 20.20 (3D CAST ATP)



LA BELLA Y LA BESTIA



SALA 3: HS. 22.10 (3D CAST ATP)



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 4: HS.16.30-19.10 - 21.50 (2D CAST M13)



RAPIDOS Y FURIOSOS 8



SALA 5: HS 16.20 - 19 -22 (3D CAST M13)



LOS PITUFOS EN LA ALDEA PERDIDA



SALA 6: HS. 16.10 - 18 (2D CAST ATP)



DIA DEL ATENTADO



SALA 6: HS. 19.40 (2D SUBT M13)



NUNCA DIGAS SU NOMBRE



SALA 6: HS. 22.10 (2D SUBT M16)



Trasnoche: vier., sábados y vísperas de feriados.



Entrada 2D $ 120. Menores y jubilados 2D $ 100. (menores hasta 12 años)



Entrada 3D $ 140. Menores 3D $ 120 (hasta 12 años). PROMO VIERNES 2 x 1 en 2D y en 3D.



CLUB LA GACETA 2x1 - 2D todos los días.



CLUB LA GACETA 2x1 - 3D los miércoles.



CLUB CLARO 2x1 - 2D todos los días.



Programación sujeta a modificación sin previo aviso



Universo y Cariola - Tel. 4357463



Shopping Portal Tucumán



SALA ORESTES CAVIGLIA



San Martín 251 - Tel.: 4307678 int. 246



A las 20. Proyección de “La isla del viento”. Retrato de



Miguel de Unamuno durante su exilio en Fuerteaventura.



A las 22. Se verá “Fuga de la Patagonia”. El perito Francisco Moreno comanda una expedición cartográfica. Entrada general: $20. Jubilados y estudiantes: $10



ARTE Y MUSEOS



CASA BELGRANIANA



Bernabé Aráoz y Bolívar - Tel. 4207909



Atención al público y visitas guiadas: Lunes a viernes de 9 a 18. Sábados de 9 a 13 y los domingos de 16 a 20.



CASA HISTÓRICA



Congreso 141 - Tel. 4310826 Visitas todos los días, de 10 a 18. Visitas guiadas (capacidad máxima 30 visitantes). Biblioteca: lunes a viernes de 7.30 a 12.30. Fototeca: lunes, jueves y viernes de 8 a 12. Martes y miércoles: de 14 a 18. Entrada libre y gratuita.



CENTRO CULTURAL VIRLA



25 de Mayo 265



Muestra “Urdimbre”, de Isaías Nougués hasta el 1 de mayo. Muestra “Conmemorar” de Luz García hasta hoy. En las Sala de Arcos y Sala Bandeja “12 firmas con Puro Diseño” + Veroline hasta el 30 de abril.



EL CUARTO NARANJA



General Paz 943 - Tel.. 4217938



Muestra: La traslación de la forma, del artista plástico marplatense Diego Carabelli. Se exhibe desde las 17.30 hasta las 21.



EL TALLER | GALERÍA DE ARTE



Santa Fe 240 - Tel. 4301250



Beethoven 1860 (Alt. Moreno 1100) - Yerba Buena Muestra “El diario del sol rojo”, de Rosalba Mirabella, Santa Fe 240: de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 14.30 a 18. En Yerba Buena: lunes de 17 a 20.30 y de martes a viernes de 9 a 13.



ESPACIO ARTE | GALERÍA



San Lorenzo 2316



Obras en Permanencia. Dibujos, Pinturas, Fotografías. Exposición permanente de Patricia Abdala. De 8 a 13.



JARDÍN BOTÁNICO



Miguel Lillo 251 - Tel. 4231860



Paseo para conocer las especies características de las yungas tucumanas. Abierto con visitas guiadas de martes a viernes de 8 a 18. Entrada libre y gratuita.



MOZART: MERCADO DE Ozio & Arte



Miguel Lillo 365, Central Tucumano



Espacio destinado a la exposición y venta de obras de arte, artesanías, muebles y objetos de autor. Entrada libre y gratuita. Lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 13; martes y jueves de 18.30 a 21.



MUNT



San Martín 1545



Muestra permanente “Terán x Terán”. Muestra colectiva “Con-textura”, de Verónica Corrales, Lorena Sosa y Cecilia Villafuerte hasta el 30 de abril. Lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21. Sáb. y domingos de 17 a 20.



MUSEO A CIELO ABIERTO LOS MENHIRES



Ruta 307 - El Mollar



Monolitos (huancas). Estelas de la cultura de Tafí, grabados y rupestres. Martes a domingos de 9 a 19.



MUSEO-ARCHIVO ELMINA PAZ GALLO



COLEGIO SANTA CATALINA



Av. Sarmiento 253



Objetos que recrean los orígenes de la congregación de las Hermanas Dominicas y de la vida de sus fundadores Elmina Paz Gallo y Fray Ángel María Boisdron. De lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18.



MUSEO CASA PADILLA



25 de Mayo 36



Se expone la colección de objetos de arte oriental. Piezas de cerámica Celadon y Sang du Boeuf de China y la pinacoteca europea. Martes a domingos de 9 a 12:30. Lunes cerrado.



MUSEO DE ARTE SACRO



Congreso 53



Su patrimonio (pinturas, esculturas, ornamentos, platería, mobiliario) abarca del siglo XVII a nuestros días. Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 14 y de 18 a 21. Martes y jueves, de 9 a 21. Entrada: $10. Menores de 12 años no pagan.



MUSEO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA



“CASA OBISPO COLOMBRES” (MIA)



Parque 9 de Julio - Tel. 4516500



Cuenta la historia de la industria azucarera. Lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30. Sábados y domingos de 10 a 13.30 y de 14.30 a 18. Entrada libre y gratuita.



MUSEO DEL EJÉRCITO ARGENTINO



25 de Mayo 1029



De 8.30 a 12.30. Delegaciones de estudiantes interesados en recorrerlo, deben llamar al 156-781473.



MUSEO FOLKLÓRICO DE LA PROVINCIA



24 de Septiembre 565 - Tel. 4218250



Recorrido museográfico que aborda diversas temáticas vinculadas al folclore local. Martes a domingos de 9 a 12.30. Lunes cerrado. Entrada libre y gratuita.



MUSEO IRAMAIN



Entre Ríos 27 - Tel. 4211874



Muestra permanente de Juan Carlos Iramain. De jueves a lunes de 17 a 22. Jueves y sábados de 10 a 13. Martes y miércoles cerrado. Entrada libre y gratuita.



MUSEO MIGUEL LILLO



Miguel Lillo 251 - Tel. 4234127



Cerrado por refacciones hasta nuevo aviso.



MUSEO MIGUEL VILATTA (Instituto san nicolas)



Av. San Martín 150, Colombres Cruz Alta



Colecciones de objetos pertenecientes a inmigrantes llegados al país a partir del siglo XIX. Delegaciones escolares deben solicitar turno. Lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17. Entrada libre y gratuita.



MUSEO NICOLÁS AVELLANEDA



Congreso 56



Martes a domingos de 9 a 12.30. Lunes cerrado. Entrada libre y gratuita.



MUSEO SANMARTINIANO



La Ramada de Abajo- Ruta 317, Burruyacu



Lugar donde descansó el Gral. José de San Martín antes del cruce de los Andes. Narra su historia personal y militar. Cinco salas ambientadas. Martes a domingos de 9 a 12:30. Lunes cerrado.



MUSEO TIMOTEO NAVARRO



9 de Julio 44 - Tel. 4227300



Muestras: “Medio mundo: recuerdo de un paisaje”, de Gabriela Abram; y “Vacío”, de Rodolfo Zagert , hasta el 11 de junio. Muestra “de idas y de-vueltas II: el cristal con que se mira”. Obras de Fernández Navarra, Castagna, Machado, Eudal, Guerineau y Gatz Koliver. Hasta el 30 de junio. De martes a viernes de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.30. Sábados y domingos de 15.30 a 19.30 y feriados de 16.30 a 19.30. Entrada libre y gratuita.



PARQUE AVELLANEDA



Av. Mate de Luna 1800



De 18 a 23.30. Feria “Entre letras y sabores”. Comidas gourmet, platos regionales, stands de editoriales y escritores independientes. Shows en vivo.



MUSICA



BECKETT’S



25 de Mayo 783- Tel.: 4210200



A las 23. Noche de tango y milonga al ritmo del 2x4. No se cobra derecho de espectáculo. centro cultural virla



25 de Mayo 265



A las 21. Espectáculo “Bolling invita a Piazzolla”, interpretado por el cuarteto integrado por Gustavo Velazco, Bernardo Efrón, Paola Moreno y Adolfo Palomino, con músicos invitados.



CLUB ALL BOYS



San Lorenzo y Bernabé Aráoz



A las 13. Recital del grupo de folclore Las 4 Cuerdas. Invitados especiales: Sangre Mansera, Los Nuevos Cantores del Alba, Unsué, Oscar Llanos, Ivanna Albornoz, Causé, Quiquirimichi y Astillas.



LA NEGRA RESTAURANT



Gral. Paz 1502 - Tel.: 4200240 y 154159052



- Al mediodía. Lucho Aragón y Juan Carlos Romano con el mejor folclore. No se cobra derecho de espectáculo. - A las 22. Música oriental con Al Kamar. Derecho de espectáculo: $70.



TEATRO SAN MARTÍN



Av. Sarmiento 601



A las 21. Reestreno de “Macbeth”, a cargo del Ballet Contemporáneo de la Provincia. Coreografía: Alejandro Cervera. Dirección: Patricia Sabbag. Entrada gratuita. Se solicita colaborar con un producto de limpieza o de tocador, lavandina, pañales, agua, repelentes y frazadas para los damnificados de La Madrid



TERMINAL DE ÓMNIBUS



Av. Brígido Terán 250



A las 20.30 (plaza seca) y a las 21.30 (patio de comidas): actuación de Gamulán. No se cobra derecho de espectáculo.



TEATRO

EL ÁRBOL DE GALEANO



Virgen de la Merced 435



A las 21. Se repondrá “Los funerales del gato”, con la dirección de Jorge Pérez Lucena (h).



ESPACIO LOLA MORA



San Martín 251



A las 21. “La mandrágora”, versión y dirección de Ricardo Salim. Entrada general: $150. Promo 2x1 con CLUB LA GACETA. Últimas funciones.



MUSEO FOLKLÓRICO DE LA PROVINCIA Gral. Manuel Belgrano







24 de Septiembre 565 - Tel. 4218250



A las 18. Ciclo de magia gratuito a cargo de reconocidos magos: Donald, Ramiro Vides, Pampa Magic, Marcial, Abip y Tomás Kancyper. Se suspende por lluvia. sala la gloriosa



San Luis 836



A las 19. “El burrito valiente”, espectáculo de teatro y títeres para la familia. Entradas: $150. Anticipadas: $120 por mp. Promo niños 3x $300. WALTER WHITe



Av. Mate de Luna 1489 - Tel.: 154161655



A las 21. Stand Up Tucson Comedy presenta Cena y Humor, con Leopoldo Nadra, Matute Ramírez, Pablo Cedamanos y Araceli Vildoza.