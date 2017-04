Irreconocible: así era Sol Pérez antes de volverse rubia y curvilínea

La chica del clima sigue avanzando casilleros de popularidad y, después del cruce de agresiones con Úrsula Vargues, las nuevas noticias que llegan de Sol Pérez tienen que ver con fotografías que comenzaron a circular en las redes sociales de cuando era un adolescente.

Morocha, con flequillo y sin el cuerpo que con el tiempo y el entrenamiento desarrolló, la Sobri de Pérez se mostró irreconocible y recordó que las imágenes son de cuando tenía 14 años.

"¡Sí! Soy yo. Lo que pasa es que tenía una polera, una camisa. Tenía 14 años y volvía de un viaje a España que organiza la comunidad española, nos daban de comer sándwiches todos los días y además siempre fui cachetona. Pero no me ofende que hayan salido a la luz. Además, me tuve que defender de un video porno que no era mío, de unas fotos prohibidas que no eran mías... ¡Esto no es nada!", dijo la presentadora en una nota con Ciudad.com.