Video: Cristina contó detalles del ataque a la casa de Alicia en Santa Cruz

En un video que difundió en las redes, Cristina Kirchner reconstruyó lo sucedido anoche cuando un grupo de manifestantes atacó la residencia de Alicia Kirchner, en donde se encontraba la ex presidenta y también su nieta.



La filmación comienza en la puerta de la casa, donde Cristina muestra los impactos de piedra y las ventanas rotas. Luego continúa en el interior de la vivienda. "Mirá lo que tuvimos que hacer para que no pudieran entrar anoche", dice, y muestra cómo bloquearon la puerta de entrada con sillones y mesas.



"Éramos sólo cinco mujeres, entre ellas mi nietita de 18 meses", relató la ex presidenta. "A eso de las 21.15 empezaron a llegar grupos muy violentos", aseguró. "Ni siquiera había policías en la puerta, porque nunca nadie se espera que la violencia se apodere de grupos muy organizados, con un ataque absolutamente planificado", denunció Cristina.



"Me imagino si esto hubiera sucedido por ejemplo en la Quinta de Olivos. Estaríamos con titulares como intento de golpe de Estado. Esto pasó ayer en Santa Cruz", añadió.



Cristina denunció que "el ataque fue planificado y organizado por hombres de Cambiemos en la provincia, quienes no han podido ser gobernadores en dos oportunidades y también por el contagio de escena mediática". En ese sentido, señaló a un movilero que según ella estaba con los manifestantes y volvió a criticar a los medios de comunicación.



También contó que los manifestantes cortaron el gas. "Podríamos haber volado por los aires", sostuvo. E insistió: "Esto fue organizado con el visto bueno del Gobierno Nacional. Es parte del montaje de campaña. En una provincia que necesita de ayuda del Gobierno Nacional".



Luego, según detalla el diario La Nación, mostró roturas de vidrios en otra parte de la casa por donde sostuvo que intentaron entrar los manifestantes. "Saltaron dos rejas, ahí en frente está la jefatura de policía de la provincia.



"Te imaginás si mi nieta hubiera estado acá mirando televisión", dijo Cristina.



"No quiero decir que son manifestantes. Yo he manifestado muchas veces. He visto en marzo las movilizaciones gigantescas para oponerse a las políticas de ajuste del Gobierno. Pero no vi gente intentando entrar a la Casa Rosada ni a la Quinta de Olivos", lanzó la ex presidenta.



"La gente tiene derecho estar enojada, pero lo cierto es que la gobernadora recibió una provincia quebrada con una superpoblación de la administración pública. Y no echó a nadie a la calle", sostuvo.