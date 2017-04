"El Pulga" Rodríguez le pone más suspenso al partido y Atlético descuenta ante Racing

Atlético visita a Racing, en Avellaneda. en una misión más que complicada. No sólo porque el equipo de Diego Cocca viene en alza y si gana se pone a cinco puntos de Boca, sino porque el “Decano” jugará sin sus dos goleadores: Zampedri y Menéndez. En su lugar estará Luis Rodríguez que aún no marcó en 2017 y que lleva un gol en la temporada. ¿Podrá Atlético contra todo esto?



El partido está 4-3 para el local, que asumió una tesitura ofensiva decidida. En 6', el arbitro amonestó a Meza Brítez, Gustavo Bou se encargó del tiro libre y remató alto. Se hizo dueño de la pelota y en 13', Bou tirado sobre la derecha sacó un centro atrás que "El Pulpo" definió con una impresionante volea al ángulo.

El visitante se acercó al empate con una jugada que armó por la derecha (17') y el centro rasante de Di Plácido no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros. Y en 21', Pillud derribó a Leandro González que ejecutó con maestría "El Pulga" Rodríguez para marcar el empate.

En 38', Acuña (juega su partido N° 100 con el equipo de Avellaneda) tiró un corner y Barbieri se anticipó de cabeza para vencer a Lucchetti.

En 4' del complemento, El Pulga engendró una buena maniobra personal, tocó para Leandro González que metió un derechazo bárbaro para estampar el 2-2. Enseguida, Lucchetti salvó al visitante. Y en 9',, "El Pulpo" González gestó otra llegada profunda, Lucchetti evitó primero el gol, pero Bou llegó para empujar el balón hacia la red.

Atlético acarició nuevamente la igualdad en 15' con un gran contra, Evangelista recuperó ante Pillud, buscó al "Pulga" que alargó para Leandro González y su disparo se perdió por arriba.

Racing replicó con sendas chances claras de Gustavo Bou y Acuña. De arriba sufría Atlético cada pelota que iba a su área y otro corner de Acuña (18') aprovechó Torsiglieri para meter el cuarto. Los de Lavallén tuvieron la posibilidad de descontar, pero Álvarez no le pegó bien a la pelota. Sí pudo "El Pulga" con un frentazo, después de una lucida acción de Di Plácido, caño previo incluido.

Otro contrataque puso al equipo de Lavallén a tiro del empate y el tiro del "Bebe" Acosta golpeó el vertical izquierdo de Orion y se fue desviado.

El equipo de Lavallén siente el deterioro que provoca la amplia competencia, y las lesiones y el cansancio llevaron al equipo a acumular cuatro fechas sin triunfos, situación que pudieron superar el fin de semana pasado con la victoria ante San Lorenzo de local.



Más allá de los cotejos que le restan por jugar en la Libertadores, Atlético esta a sólo tres puntos de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana y sería un gran final de temporada concretar el avance a otro certamen internacional para 2018.



En Atlético habrá una sensible baja y será la de Fernando Zampedri, goleador y figura del equipo, quien quedó descartado a causa de la ruptura del quiste de Baker de la rodilla izquierda (lo produce el líquido que lubrica la articulación) y un cuadro sinovitis en el tobillo izquierdo.



La baja de Zampedri, autor del gol de la victoria por 1 a 0 contra San Lorenzo el domingo pasado, se suma a la de Cristian Menéndez, quien se recupera de un desgarro sufrido frente a Temperley, y de esta forma los tucumanos pierden a los dos delanteros titulares.



El experimentado Luis Rodríguez, que jugó poco este año, y el juvenil Gonzalo Ontivero, con apenas unos minutos en Primera, son los únicos delanteros que integran el plantel designado por el entrenador Lavallén, restando la chance de ubicar a Leandro González en un rol más ofensivo.



Tampoco jugará en la defensa Ignacio Canuto quien sumó cinco tarjetas amarillas y fue sancionado. Su lugar lo ocupará el paraguayo Enrique Meza Brítez, en tanto podría regresar Guillermo Acosta, quien ya cumplió la sanción tras ser expulsado contra Rosario Central, pero Lavallén no confirmó si lo pondrá entre los titulares o mantendrá en el equipo a Favio Álvarez.



Racing, en tanto, volvería a reiterar el mismo equipo que viene jugando en las últimas fechas, con Miguel Barbieri en la zaga con Marco Torsiglieri, ya que el recuperado de un desgarro Sergio Vittor iría al banco de suplentes, y Martínez seguirá en la ofensiva con Bou, con la posibilidad de que "Licha" López regrese ante Temperley de visitante la próxima fecha.



Sabías que...



La última vez que Atlético jugó un partido sin la presencia (aunque sea de unos pocos minutos) de Cristian Menéndez y Fernando Zampedri fue en noviembre de 2015. Hoy, cuando visite a Racing desde las 16, volverá a hacerlo y el dato no es caprichoso: sin ninguno de los dos jugadores, al “Decano” se le van 21 de los 32 goles que lleva marcados en la temporada. ¿Cómo hará entonces para vulnerar el arco de Agustín Orión?

Formaciones

Racing: Agustín Orión; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Marco Torsiglieri y Emanuel Insúa; Marcelo Meli, Diego González, Luciano Aued y Marcos Acuña; Gustavo Bou y Lautaro Martínez. DT: Diego Cocca.

Atlético: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Meza Britez, Bruno Bianchi y Fernando Evangelista; Rodrigo Aliendro, Nery Leyes y Favio Álvarez o Guillermo Acosta; David Barbona o Leandro González; Luis Rodríguez y Gonzalo Ontivero. DT: Pablo Lavallén

Cancha: Racing Club.

Árbitro: Silvio Trucco

Horario: 16

TV: Canal 8

¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN! La clase del Pulga Rodríguez para anotar el 1-1 de penal. pic.twitter.com/VKOWO7YVou — TyC Sports (@TyCSports) 22 de abril de 2017